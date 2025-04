Gajser se prvič letos muči, prvo vožnjo dobil novinec

Četrta postaja svetovnega prvenstva v motokrosu je Riola Sardo ob zahodni obali Sardinije. Na prvi mivkasti dirki prvenstva lahko Tim Gajser (Honda) dokaže, da obvlada vse terene. Že v prvi četrtini sezone, pa čeprav to ni bil njegov načrt, je v vrhunski formi. Po tretjem mestu v Argentini je zmagal v Španiji in Franciji ter dobil tudi sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Blizu mu je bil le novinec Lucas Coenen (KTM). Prednost v skupnem seštevku prvenstva MXGP pa je povečal tudi zato, ker sta Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha) ostala brez prve deseterice, brez točke. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 14., povratnik po težki poškodbi kolena Jeffrey Herlings (KTM) pa šele 22.

Tim Gajser je bil v prvi vožnji peti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Razočaranje sezone je Ducati, a smo rdeči motor videli vsaj na samem začetku prve vožnje. Jeremy Seewer je dobil štart, a že v drugem krogu naredil napako in izgubil precej mest. Slabše je z rampe potegnil Gajser, bil je na začelju deseterice. Na mivkasti in precej zaprti progi je bilo nato težko prehitevati. Po desetih minutah je bil Tim šesti, a že 17 sekund za vodilnim Coenenom. Pancar je vozil na 12. mestu. Petkratni prvak se je sicer prebil do četrtega mesta, a devet minut pred koncem naredil manjšo napako. Ujel in prehitel ga je Febvre. Tudi Jan ni imel najboljšega tempa, zdrsnil je na 16. mesto. Medtem je Coenen vozil sproščeno in bil 13 sekund pred drugim Glennom Coldenhoffom (Fantic).

Coenen je ob koncu vožnje naredil manjšo napako in ciljno črto prečkal samo štiri sekunde pred Coldenhoffom, tretji je bil Andrea Bonacorsi (Fantic). Febvre in Gajser sta na četrtem in petem mestu zaostala za dobrih deset sekund. Seewer je bil na koncu samo 15., tik pred Pancarjem. Herlings še ni pravi, na 20. mestu je zaostal za skoraj cel krog. Velike težave ima na Sardiniji tudi zmagovalec VN Argentine Maxime Renux (Yamaha), ki je bil 17.

MXGP Sardinije, prva vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Glenn Coldenhoff (Fantic)

3. Andrea Bonacorsi (Fantic)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Tim Gajser (Honda)

6. Ruben Fernandez (Honda)

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (3/20):



1. Tim Gajser (Honda) 193 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 156

3. Lucas Coenen (KTM) 141

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 136

5. Maxime Renaux (Yamaha) 125

6. Kevin Horgmo (Honda) 101

7. Ruben Fernandez (Honda) 100

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 88

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 42

Prvak De Wolf dobil šele drugo vožnjo sezone

Kay de Wolf Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je imela prva vožnja dramatičen razplet. Večji del je vodil Sacha Coenen (KTM), nato ga je deset minut pred koncem ujel aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Ta je po nekaj slabših vožnjah (nazadnje je dobil prvo v Argentini) spet dirkal šampionsko in po dveh krogih agresivnega dvoboja mlajšega tekmeca tudi prehitel. Coenen je minuto pozneje naredil napako na skoku in zletel prek krmila. Sachi se dogajajo napake res pogosto. Vožnjo je tako dobil De Wolf, drugi je bil Camden McLellan (Triumph), tretji pa Simon Längenfelder (KTM), ki je dobil sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Coenen je bil na koncu peti, nosilec rdeče tablice vodilnega v seštevku sezone Liam Everts (KTM) pa šesti.