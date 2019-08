Matej Žagar lovi priključek s prvo osmerico

Trenutno večkratni slovenski državni prvak zaseda deseto mesto, za osmerico, ki si na koncu sezone pribori neposredno uvrstitev v novo priložnost za boj za naslov svetovnega prvaka, pa zaostaja za vsega tri točke. Svoj položaj je izboljšal s precej dobrim nastopom na minuli dirki za VN Švedske, ko je zasedel peto mesto.

Za Slovenca srečno prizorišče

V Vroclav se Žagar sicer vedno z veseljem vrača, saj je na začetku svoje kariere tam osvojil svojo za zdaj edino medaljo v svetovnem prvenstvu. Z bronom na SP za voznike do 21 let je nakazal, da bo treba v prihodnosti še kako računati nanj. Skok na tretjo stopničko pa je v Vroclavu ponovil tudi v svoji prvi redni sezoni SGP.

Žagar pa bo moral v petek prvič v tej sezoni izpustiti trening in kvalifikacije za startni položaj, saj je zadržan zaradi dirke za njegov profesionalni klub Czestochowa.

Na dirko najvišjega ranga brez preizkusa steze

"Tokrat imamo prav v petek dirko v Lublinu in tako je tudi mene doletelo, da bom na dirko najvišjega ranga prišel brez preizkusa steze in možnosti za izbiro startnega mesta," je pred dirko povedal Žagar in še pojasnil: "To me na tem ovalu ne skrbi preveč, saj mi proga po dirkah, ki sem jih imel na njem, precej ustreza in upam, da to ne bo bistveno vplivalo na moj rezultat, sploh pa, da mi bo uspelo še nadgraditi vtis iz Švedske, doseči še več točk in se prvič letos pomeriti v velikem finalu."

Za zdaj nov kvalifikacijski sistem, ko si vozniki glede na najhitrejši čas lahko sami izberejo startno številko, še ni naletel na pozitivne odzive, saj praviloma vozniki, ki so bili najhitrejši na treningu, na dirki niso ponovili podobnega uspeha.

