Marc Marquez je priznal, da so zadnji dogodki vplivali nanj

MotoGP

Marc Marquez je bil na udaru vse od dirke v Argentini, ko se je zaradi agresivne vožnje zapletel z Aleixom Espargarojem in Valentinom Rossijem. Zaradi tega je na tisti dirki dobil 30 sekund kazni in tekmo končal na 18. mestu. Trk z Rossijem je precej odmeval tudi po dirki, saj je Italijan med drugim izjavil, da je Marquez postal nevaren na stezi in da uničuje njihov šport.

Motivacija in pritisk Marc Marquez je med dirko razmišljal o večerji. Foto: Guliver/Getty Images

Da je stvar postala še bolj vroča, so bile krive kvalifikacije v Austinu, kjer je Marquez postavil najhitrejši čas, a moral zaradi oviranja Mavericka Vinalesa dirko začeti s četrtega mesta. Kljub temu je aktualni svetovni prvak že na začetku dirke prešel v vodstvo in praktično vozil sam svojo dirko. To je bila v Austinu zanj šesta zaporedna dirka. Prvič je slavil leta 2013.

Na novinarski konferenci po dirki so ga vprašali, ali so zadnji dogodki vplivali nanj. "So, ne morem lagati, da niso. Čutil sem posebno motivacijo in poseben pritisk. Še nikoli nisem na dirki vodil že v prvem krogu in na koncu zmagal. Ponavadi sem zmeraj malo počakal in proti koncu napadel," je uvodoma povedal Marquez, ki se je z zmago na VN ZDA na lestvici povzpel na drugo mesto. Za vodilnim Andreo Doviziosom zaostaja le točko.

Med dirko je razmišljal o večerji

"Danes sem si govoril: 'Samo vozi.' Imel sem pravi ritem in dirka je bila dolga. Zadnje štiri ali pet krogov sem že razmišljal o večerji, saj je bila dirka zelo dolga in tudi steza je tukaj zelo zahtevna. Če dam šalo na stran, zame je bil to zelo pomemben konec tedna. Veliko smo delali in tudi motivacija je bila posebna."

"Po končani dirki sem vzel zastavo Nickyja. Bil je pomemben voznik za ZDA." Foto: Guliver/Getty Images

Spomnil se je ne umrlega dirkača

Štirikratni svetovni prvak v najmočnejšem razredu se je po dirki spomnil na lani umrlega dirkača Nickyja Haydna, svetovnega prvaka iz leta 2006. Ta je umrl v prometni nesreči s kolesom. "Po končani dirki sem vzel zastavo Nickyja. Bil je pomemben voznik za ZDA, prav tako tudi za družino Honda. To je bila prva dirka tukaj, odkar smo ga izgubili," je še povedal Marc, ki je bil zelo vesel prve letošnje zmage. Upa, da bodo tudi v nadaljevanju ostali na isti ravni.