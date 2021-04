Jack Miller uspešno prestal operacijo roke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jack Miller, dirkač ekipe Ducati v svetovnem motociklističnem prvenstvu, je uspešno prestal manjši operativni poseg na desni podlahti in bo lahko nastopil že na naslednji dirki razreda motoGP 18. aprila na Portugalskem, je sporočila njegova ekipa.

Avstralec se je za operacijo odločil, ker je imel že dlje časa težave z desno roko, kar je vplivalo tudi na njegove nastope v novi sezoni. Na uvodnih dirkah je Miller, ki je letos član tovarniške ekipe Ducatija, v Dohi dvakrat končal na devetem mestu.

"Operacija je bila kratka in uspešna. Do naslednje dirke je deset dni in če bo rehabilitacija uspešna, bom spet na motorju, čeprav mogoče še ne bom stoodstotno pripravljen," je sporočil dirkač, ki je na drugi dirki v Katarju poskrbel za nekaj razburjenja tudi z ostrim dvobojem s svetovnim prvakom Joanom Mirom, ko sta se dirkača nevarno prerivala pri polni hitrosti.