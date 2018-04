Hamilton najhitrejši na uvodnih treningih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Sebastian Vettel, zmagovalec prvih letošnjih dirk v Avstraliji in Bahrajnu, je bil šesti in četrti, vendar so bile razlike med dirkači izredno majhne. Hamilton je bil tako od Räikkönena hitrejši le sedem tisočink sekunde, Vettel pa je na drugem treningu zaostal za dobro desetinko sekunde.

Triintridesetletni Britanec je sicer najuspešnejši dirkač v 14-letni zgodovini dirke, dobil jo je že petkrat.

Tretji trening bo potekal v soboto ob 6. uri po slovenskem času, ob 9. uri bodo sledile kvalifikacije. Začetek dirke je predviden v nedeljo ob 8. uri.