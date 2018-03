Gajser v prvi vožnji v Španiji osmi

Foto: HRC

Najboljši slovenski dirkač je v soboto odlično opravil kvalifikacije in bil prvič v sezoni najboljši. Danes je začel na tretjem mestu, potem pa nekaj mest izgubil, nazadnje se je do konca prve vožnje prebil na peto, a je v zadnjem krogu padel in izgubil tri mesta.

Gajser se je po poškodbi čeljusti uspešno vrnil v karavano z devetim mestom v Valkenswaardu prejšnji konec tedna, potem ko je moral izpustiti uvodno dirko SP v Argentini.

Na prizorišču Red Sand pri Valencii, ki prvič gosti dirko SP, nastopa tudi Klemen Gerčar, ki pa je prvo vožnjo končal brez točk na 29. mestu.

Herlings ima po polovici današnje preizkušnje v skupnem seštevku zdaj 119 točk, drugi je Cairoli s 116. Gajser ima 33 točk in je na 14. mestu.

Druga vožnja v elitnem razredu MXGP se bo začela ob 17.10.