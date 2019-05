Rus slavil v Krškem, najboljši Slovenec peti

Prvi trije so si zagotovili tudi neposredno uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja, na dirko Euro Challenge, ki voznike čaka na Madžarskem. Od Slovencev se je po pričakovanjih najbolje odrezal domačin Ivačič, ki je na koncu osvojil peto mesto in s tem rezultatom še lahko upa na mesto rezerve v Euro challengu. Dobro je vozil tudi njegov klubski kolega, veteran Denis Štojs, ki je v močni mednarodni konkurenci voznikov iz 12 držav zbral sedem točk, kar je zadostovalo za končno 11. mesto.

Ivačič je v rednem delu dirke enkrat zmagal ter štirikrat osvojil drugo mesto. S tem se je kot tretji po točkah kvalificiral v dodatno vožnjo za uvrstitev v veliki finale, kjer sta že čakala najboljša iz rednega dela dirke. Že po startu sta bolje potegnila Woryna ter Danec Bjarne Petersen. Ivačič se je sicer boril, a mu ni uspelo premagati favoriziranih tekmecev. Na koncu je osvojil peto mesto, s svojimi drznimi vožnjami pa navdušil več kot 1500 navijačev in dokazal, da napreduje iz dirke v dirko.

Matic Ivačič je končal na petem mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Priznam, da sem razočaran, saj bi z nekoliko več sreče lahko morda uspel še kaj več, tako pa lahko sedaj le čakam in upam, da bom v naslednji krog uvrščen vsaj kot rezerva," je po dirki povedal Ivačič in dodal: "Veliko mi je pomenila tudi pomoč in nasveti Mateja Žagarja, ki je bil prav tako na dirki. Napredek je in to je pomembno. Gremo naprej in verjamem, da se mi bo trud in vložek obrestoval."

Že v soboto najboljšo slovensko trojico Mateja Žagarja, Matica Ivačiča in Nicka Škorjo v nemškem Landshutu čaka nastop v dirki svetovnega prvenstva parov, kjer si kljub hudi konkurenci, po prikazanem v zadnjem času, od slovenske trojke prav tako lahko obetamo kak dober rezultat.

Za AMD Krško je bila to tudi generalka pred dirko sezone, VN Slovenije, drugo preizkušnjo letošnje serije grand prix, ki bo na stadionu Matije Gubca 1. junija. "Toliko prehitevanj in tako konkurenčne proge iz vseh startnih mest nismo imeli že vrsto let, resnično smo vsi trdo delali, da smo progo spravili v tako stanje, do dirke leta pa bi jo radi še izboljšali," je dejal direktor dirke Gregor Arnšek.

