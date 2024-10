Doma ob odsotnosti Gajserja in Pancarja najboljši Bubnič

Doma se motokrosistična sezona še ni končala. Predzadnjo dirko je to nedeljo gostil Radizel pri Orehovi vasi, zadnjo bo naslednjo nedeljo Šentvid pri Stični. V najmočnejšem razredu je zmagal Miha Bubnič. Tim Gajser že nekaj let na dirkah državnega prvenstva ne nastopa, Jan Pancar pa samo na posameznih. Ta konec tedna je dirkal na italijanskem in bil drugi, bo pa na štartu zadnje dirke na progi Cukarca.