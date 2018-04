Gajser na domačem uvodu pred vsemi

DO, motokros, Zabok, Prilipe

Motokrosisti so z dvema zaporednima dirkama začeli sezono državnega prvenstva v motokrosu. V soboto so tekmovali v Zaboku na Hrvaškem, v nedeljo pa še v Prilipah pri Brežicah. V odprti kategoriji je slavil najboljši slovenski dirkač Tim Gajser.

Sobotna dirka je bila po prvih vožnjah zaradi močnega dežja in blata prekinjena, kajti varnostne razmere so bile na robu regularnosti. Obveljali so rezultati prvih voženj, v katerih so zmagali Tim Gajser (MX open), Maks Mausser (MX 125), Filip Vragoutek (MX2), Borut Koščak (MX Veterani 40) in Bogomir Gajser (veterani 50), v ostalih, nižjih kategorijah pa je bila dirka zaradi razmer na progi odpovedana.

Prireditelji nedeljske dirke, AMD Brežice, so imeli več sreče z vremenom. Čeprav je bila proga dopoldne še precej blatna, je sonce poskrbelo za boljše razmere v drugem delu tekmovanja.

Gajser ugnal vse

V odprti kategoriji je v obeh vožnjah zmagal Tim Gajser, ki se mu je najbolj uspel približal Klemen Gerčar. Aktualni državni prvak Luka Kutnar je osvojil tretje mesto. Gajser je po dveh dirkah državnega prvenstva tako že v vodstvu. V kategoriji MX 125 je bil prepričljiv Maks Mausser, varovanec Bogomirja Gajserja, ki je letos vidno napredoval. Na drugo mesto se je uvrstil Gal Hauptman, ki je prvič tekmoval v kategoriji MX 125, lani pa je osvojil naslov prvaka v kategoriji MX 85. Na tretjo stopničko je stopil Gašper Polajžer.

Luka Milec, ki je pozimi opravil daljše priprave v Braziliji, je zmagal v kategoriji MX2, drugi je bil Miran Kovačič in tretji Jaka Završan. V kategoriji MX 85 je bil najboljši Slovenec Anej Ilič na tretjem mestu.

V konkurenci MX 65 je prepričljivo zmago osvojil Jaka Peklaj. V veteranskih kategorijah tudi letos dominirata Borut Koščak (Veterani 40) in Bogomir Gajser (Veterani 50), ki se lahko po prvih dirkah pohvalita s popolnim izkupičkom točk.

Naslednja domača v Slovenskih Konjicah, MXGP pa v Italiji

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo 6. maja v Škednju pri Slovenskih Konjicah. Že prihodnji konec tedna pa bo v Italiji na sporedu dirka svetovnega prvenstva MXGP, na kateri bosta nastopila Tim Gajser in Klemen Gerčar.