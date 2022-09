Cunodi nova pogodba, še štirje prosti sedeži za 2023

Moštvo formule 1 Alpha Tauri je potrdilo, da bo tudi v sezoni 2023 zanj vozil Japonec Juki Cunoda. Sestrski ekipi Red Bulla se je pridružil lani in je končal na 14. mestu. V tej sezoni je trenutno 16., do konca sezone pa je še šest dirk.

"Juki je zelo nadarjen dirkač in je močno napredoval v tej sezoni. Hitrost, ki jo je pokazal v zadnjem obdobju, je jasen dokaz strme učne krivulje, kar pomeni, da si zasluži sedež v F1. Še vedno pričakujem kakšen odmeven izid od njega na zadnjih šestih dirkah," je dejal šef ekipe Franz Tost. "Kot vedno pravim, dirkač potrebuje vsaj tri leta, da se popolnoma seznani s formulo 1, zato sem zadovoljen, da je dobil čas, da lahko pokaže ves potencial."

Trenutno potrjena dirkaška zasedba za sezono 2023:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml.

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon

Alfa Romeo: Valtteri Bottas

Alpha Tauri: Pierre Gasly in Juki Cunoda

Haas: Kevin Magnussen

Williams: Alex Albon

Medtem ko je 22-letni Japonec dobil podaljšanje sodelovanja, pa je še vedno nejasna usoda drugega dirkača ekipe Pierra Gaslyja. Francoza povezujejo s prestopom k ekipi Alpine, kjer bi zamenjal Fernanda Alonsa, ki se seli k Aston Martinu.

Po en prost sedež imajo ob Alpinu še Alfa Romeo, Haas in Williams. Glavni kandidat za slednjega je Nyck de Vries, ki je v Monzi kot zamenjava za Alexa Albona osvojil dve točki.