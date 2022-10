Bagnaia zmagovalec v Sepangu, a še brez naslova

Dirkaču Ducatija za zmagoslavje v SP manjkata dve točki, saj je njegov tekmec Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) današnjo dirko v Sepangu končal na tretjem mestu. Branilec naslova zdaj za Italijanom zaostaja za 23 točk.

Drugo mesto je danes osvojil še en dirkač Ducatija, Enea Bastianini.

Quartararo mora zdaj v Španiji obvezno zmagati, saj ima še teoretične možnosti za ubranitev naslova. Medtem pa Italijanu na drugi strani za prvi naslov v kraljevskem razredu zadostuje že uvrstitev med prvo deseterico. To bi bila tudi prva Ducatijeva zmaga v SP po letu 2007.

WHAT a race 🥵



Your podium heroes are

🥇 @PeccoBagnaia

🥈 @Bestia23

🥉 @FabioQ20#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/rXc24RBJs2