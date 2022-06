Vuković in Renner zmagala na balkanskem prvenstvu

Robert Renner je bil razred zase, Hrvat Ivan Horvat je bil drugi s 5,30 m. "Zelo dobro sem nastopil, tekma pa je bila zelo dolga zaradi taktičnega skakanja tekmecev. Drugič v manj kot tednu dni sem preskočil 5,60 m. To kaže, da sem v dobri formi in lahko napadem tudi državni rekord," je bil zadovoljen Renner.

"Zelo sem zadovoljen, ker sem osvojil naslov. Na žalost smo imeli v reprezentanci včeraj veliko težav, skoraj vsa ekipa se je zastrupila s hrano in smo imeli prebavne težave. Zato se nisem najbolje počutil, ampak sem skušal to odmisliti. Prvi krog sem tekel malce rezervirano, v drugem pa sem imel zelo dober finiš v zadnjih 200 metrih in sem s petega meta napredoval do zmage," je pojasnil Jan Vukovič.

Tretja je bila slovenska štafeta 4 X 400 m, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Gregor Grahovac in Jure Furlan so tekli 3:08,96. Bron je osvojila tudi Lia Apostolovski v skoku v višino z 1,90 m. "V močni konkurenci sem skočila najboljši izid sezone in si zagotovila bronasto medaljo. Tudi skoki na višjih višinah so bili zelo obetavni in se že veselim naslednje tekme na državnem prvenstvu v Velenju," pa je pojasnila Apostolovska.

Joni Tomičić Prezelj je bila četrta na 100 m ovire (13,53), peti sta bila Lara Omerzu v skoku v višino (1,80 m) in Jan Luxa v troskoku (15,86 m).

je bila sedma v skoku v daljino (6,20 m), desetina 200 m (21,37),pa na 110 m z ovirami ni prišel do cilja.

Agata Zupin je prvi dan osvojila zlato medaljo na 400 m ovire (57,05 sekunde). Anita Horvat je bila druga na 800 m (2:02,05), četrta na tej razdalji Jerneja Smonkar (2:03,55), Rok Ferlan pa peti na 400 m, kar so bile najboljše slovenske uvrstitev uvodnega dne tekmovanja.

Noč na drugi dan prvenstva so v slovenskem taboru zaznamovale želodčne težave, ki so številnim zelo otežile nastope.