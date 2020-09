Svetovna atletika Rusiji za pet mesecev podaljšala rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna mednarodna atletska federacija Svetovna atletika je ruski nacionalni zvezi Rusaf za pet mesecev podaljšala rok v prizadevanjih za vnovični sprejem v svetovno atletsko družino. Končni rok za oddajo podrobnega in ustreznega načrta je zdaj 1. marec 2021, je v soboto v izjavi za javnost napovedala Svetovna atletika.

Prvotni rok je bil 30. september, a je ruska projektna skupina predlagala podaljšanje roka.

Novembra 2015 je bila ruska atletska federacija prvič suspendirana zaradi očitkov mednarodne skupnosti o razširjenem sistematičnem s strani države vodenem programu dopinga v ruski atletiki.

Osnutek načrta, ki ga je Rusaf predstavil do konca avgusta, je bil "boljši od tistega, kar je bilo prej", je ugotovila delovna skupina in se zlasti sklicevala na "priznanje obstoja dopinške kulture v ruski atletiki". Kljub temu je načrt "resno pomanjkljiv in ne izpolnjuje večine zahtev," piše v izjavi, je danes poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Po mnenju delovne skupine to ni posledica pomanjkanja volje ruske zveze, temveč "pomanjkanje strokovnega znanja in virov". Če ustreznega načrta ne bodo pripravili do 1. marca 2021, je opozorila Svetovna atletika, bodo prisiljeni v mednarodni organizaciji "vnovič preučiti vprašanje izključitve Rusafa".

Šele sredi avgusta in po zamudi je Rusija plačala 6,31 milijona ameriških dolarjev (5,4 milijona evrov) kazni za prikrojevanje dopinških podatkov. To je bila ena od sankcij, ki jo je izrekla Svetovna atletika. Neplačilo bi pomenilo grožnjo z izključitvijo Rusije iz svetovnega združenja ter olimpijskih iger.

Foto: Reuters

Svetovna protidopinška agencija je Rusiji začasno prepovedala nastope na poletnih in zimskih olimpijskih igrah zaradi manipulacij s podatki o dopingu. Hkrati je pustila odprta vrata za udeležbo športnikov s čisto dopinško kartoteko na olimpijskih igrah pod nevtralno zastavo.