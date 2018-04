Roman Kejžar se je odzval na dopinški primer svojega varovanca

Slovenski atlet Domen Hafner, ki je aktualni državni prvak v polmaratonu in varovanec slovenskega rekorderja v maratonu Romana Kejžarja, je bil pozitiven na dopinškem testu. Užival je darbepoetin, priznal je krivdo in dobil štiriletno prepoved nastopanja.

Zdaj se je oglasil tudi Kejžar, ki je ob vsem tem zapisal in opozoril na težave, s katerimi se spopadajo športniki: "V zadevi kršenja protidopinških pravil atleta Domna Hafnerja se je v nekaterih medijih pojavilo tudi moje ime kot njegovega trenerja. S tem je senca dvoma padla tudi name. V vsej svoji karieri, najprej tekmovalca, nato trenerja, je moje stališče glede dopinga jasno in imam do tega ničelno toleranco. Vsi atleti, ki trenirajo pod mojim vodstvom, vedo, katere so moje naloge. Te so priprava načrta treninga, motivacija, psihična priprava. Za prehrano in morebitne poškodbe, zdravstvene težave skrbi vsak sam. Tako je bilo tudi v primeru Domna Hafnerja. Ob tem bi še opozoril na dejstvo, da je večina športnikov ob poškodbah prepuščena sama sebi, zato se žal dogajajo tudi takšne stvari."