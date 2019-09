Oktobra v Sloveniji tudi o razsežnostih primera Semenya

Portorož bo med 3. in 5. oktobrom gostil 11. evropski kongres športne medicine (EFSMA). Glavne teme kongresa, ki bo prvič v Sloveniji, bodo pomoč zdravim mladim športnikom in vadba na recept. Na kongresu bodo govorili tudi o športnikih in športnicah, ki imajo podobne težave pri nastopanjih, kot jih ima južnoafriška atletinja Caster Semenya.

Dvakratna olimpijska prvakinja v teku na 800 m Caster Semenya na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo mogla braniti zlatega odličja zaradi pravila Mednarodne atletske zveze (IAAF). To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi nimajo več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Semenya se je na odločitev IAAF sicer pritožila, a je tako Mednarodno športno razsodišče (Cas) kot švicarsko vrhovno sodišče njeno pritožbo zavrnilo.

"Na kongresu v Portorožu bomo govorili tudi o razvoju elitnih mladih športnikov, medicinskih kriterijih za izbiro v športu, nadziranju zdravja športnikov, preventivi v medicini športa, oskrbi poškodb in vnovični vrnitvi v šport ter telovadbi za preventivo in terapijo," je v Ljubljani na današnji predstavitvi povedala predsednica kongresa Petra Zupet.

Fak vesel, da je kaj takega v Sloveniji

Jakov Fak ima dobro mnenje o zdravstvenih ustanovah za športnike na Norveškem. Foto: Žiga Zupan/Sportida Predstavniki svetovne protidopinške organizacije Wade bodo predstavili smernice, kako se lahko na nacionalni ravni s preventivnimi akcijami v klubih in športnih zvezah preprečuje doping.

Na kongresu bo sodelovalo približno 70 predavateljev iz 25 držav, to bodo strokovnjaki, ki so med najbolj prepoznavnimi na svojih področjih iz ZDA, Kanade, Južnoafriške republike, Brazilije in evropskih držav.

"Vesel sem, da je kaj takega v Sloveniji, posebej, ker sem imel na žalost že veliko zdravstvenih težav. Gostje iz tujine bodo gotovo lahko veliko povedali, saj prihajajo iz držav, ki imajo veliko večje baze športnikov in zato tudi več izkušenj. Sam imam zelo dobro mnenje o zdravstvenih ustanovah za športnike na Norveškem, kjer imajo tudi center za celovito obravnavo," je povedal biatlonec Jakov Fak.

Fak je ocenil, da je veliko dobrih zdravnikov tudi v Sloveniji, ki so mu pomagali pri številnih zdravstvenih težavah, s katerimi se je srečeval, ter mu zaradi hitrih obravnav ni bilo treba v tujino.

Pegan našel prave ljudi, ki so mu pravilno svetovali

Aljaž Pegan je vesel, da lahko danes športniki računajo na boljše pogoje kot so v preteklosti. Foto: Sportida "Želimo, da bi imela športna medicina večjo težo v Slovenji. Na žalost smo, kar se preventivnih zdravstvenih pregledov tiče, še vedno povsem na začetku, saj ni sprejet niti pravilnik ali način financiranja. Pri nas imamo ta čas okrog 6100 kategoriziranih športnikov, ki bi morali biti deležni take obravnave," je izpostavil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec.

Nekdanji telovadec Aljaž Pegan si želi, da bi imel tudi ob začetku svoje tekmovalne poti takšno zdravstveno obravnavo, kot jo ima zdaj: "V Ljubljani smo imeli športni center, prave obravnave pa ni bilo. Sedaj je povsem drugače, boljše, in se zato skrajša tudi rehabilitacija po poškodbah. Sam sem našel prave ljudi, ki so mi pravilno svetovali."

"Moja kariera je sicer zelo kratka, v dokaj obsežni ekipi, ki skrbi zame, pa so tudi zdravniki, fizioterapevti in maserji, ki se trudijo, da ne pride do poškodb. Zato imam večkrat letno tudi podrobne meritve ter posledično načrtovano vadbo. Če pride do poškodbe, pa je vedno dobro dobiti čim prej pravi nasvet. A moraš poznati tudi svoje telo, da veš, kdaj lahko kljub bolečinam nadaljuješ s tekmovanjem in kdaj je treba poiskati pomoč," pa je povedala teniška igralka Kaja Juvan.