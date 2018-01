Nika Glojnarič pritekla kar do dveh zmag

Mednarodni dvoranski miting v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Pepelnak (Kladivar), šesta lani na SP za mlajše mladince (do 18 let) v Keniji, je v troskoku z 12,72 m za deset centimetrov ugnala Petro Koren (Kronos), državno prvakinjo in 13. z dvoranskega EP lani v Beogradu.

V skoku v daljino se je izkazal Hrvat Sanjin Šimić s 7,73 m, med atletinjami pa je prek šestih metrov zmogla le Manca Starašinič (Mass, 6,03 m). V skoku s palico je bila za Hrvatico Martino Fileš (3,95 m) Sara Berčan (Olimpija, 3,90 m), Portugalec Rubem Miranda pa je v tej disciplini slavil med člani (5,30 m).

Jan Luxa iz Senadol pri Divači je pod italijansko zastavo slavil v troskoku (15,87 m), zadnji disciplini tekmovanja.