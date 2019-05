Maruša Mišmaš z osebnim rekordom deseta na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grosupeljčanka Maruša Mišmaš je bila deseta v teku na 1500 m na mitingu svetovnega izziva Iaaf v Nanjingu. V nekdanji kitajski prestolnici je tekla 4:07,22 sekunde in z osebnim rekordom prehitela pet tekmovalk.

Zmagala je Etiopijka Gudaf Tsegay (3:59,57) pred rojakinjo Axumawit Embaye (4:00,17) in Sifan Hassan iz Nizozemske (4:00,53).

Slednja je po rodu tudi Etiopijka in je doslej osvojila številne medalje na velikih tekmovanjih, bila je bronasta na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih in je dvakratna evropska prvakinja. Tsegayjeva pa je bila bronasta na dvoranskem SP 2016.

"Za mano je še ena zanimiva tekma. Na mitingu v Nanjingu sem se borila z odličnimi tekačicami na 1500 m in bila na koncu nagrajena z novim osebnim rekordom. Moja kratka tura po Kitajskem je tako zaključena in se že vračam v Evropo," je po tekmi v disciplini, ki ni njena osnovna, sporočila slovenska rekorderka.

V Šanghaju je 18. maja na mitingu diamantne lige na 3000 metrov zapreke osvojila šesto mesto. Na svojem debitantskem nastopu na tej ravni in na svoji prvo tekmi v poletni sezoni je končala s časom 9:29,48 in le malo zaostala za svojim slovenskim rekordom, ki ga je postavila lani, ko je v Berlinu tekla 9:28,61 minute, ter tako dosegla tudi mednarodni normi za letošnje SP v Dohi in olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.