Maja Mihalinec Zidar 7. in 8. na Poljskem

Maja Mihalinec Zidar je na Poljskem pritekla so sedmega in osmega mesta. Foto: Guliverimage

Na 100 m je bila najboljša Britanka Asha Philip (11,27), na 200 m je zmagala Portugalka kongovskih korenin Lorene Bazolo (23,27). Philip je z britanskimi štafetami osvojila kopico medalj na velikih tekmovanjih, tudi dva olimpijska brona.

"Počutila sem se super, na 100 m sem tudi zelo dobro startala, potem pa sem se verjetno v drugi polovici postavila preveč pokončno, kar pa je pomenilo, da žal nisem utegnila več dodajati hitrosti in zadržati prednosti pred tekmicami. Na 200 m pa mi še vedno manjka bolj pogumen start, ter boljši tek v zavoju. Za to bom očitno potrebovala še kakšno tekmo. Hitrejše teke imam že zagotovo v 'nogah' in bom imela še tri priložnosti letos, da to pokažem," je povedala Mihalinec Zidar.

Na tekmovališča se je nekaj let najboljša slovenska atletinja vrnila letos po rojstvu hčerke. Tekmovala bo še konec prihodnjega tedna v Zagrebu in nato še na atletskem pokalu Slovenije v Novem mestu.

Konec prejšnjega meseca je v italijanskem Pordenoneju Maja Mihalinec Zidar zmagala na 100 metrov, ko je v finalu tekla 11,71 in izenačila njen najboljši izid sezone. Nastopila je tudi v teku na 200 metrov, kjer je bila s časom 23,71 druga.