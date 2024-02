Lia Apostolovski z osebnim rekordom druga na Slovaškem

Na tekmi, na kateri je bila na programu le ta disciplina, je bila tretja Bolgarka Mirela Dimitrieva (1,93 m), srebrna na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru in dvakratna evropska podprvakinja. Lia Apostolovski je 1,80, 1,85, 1,90, 1,93 in 1,95 m zmogla v prvih skokih, šele na 1,97 m je bila trikrat neuspešna.

"Uživam v skokih in to je posledica, prepustila sem se trenutku"

"Z nastopom sem zelo zadovoljna in vesela, ker sem suvereno skakala na vseh višinah. Pokazalo se je to v zaletu tudi na višjih višinah in zato sem skočila osebni rekord," je povedala članica ljubljanskega Massa in varovanka slovenskega rekorderja v tej disciplini Rožleta Prezlja.

"Po tem, ko sem dosegla osebni rekord, sem bila zelo vesela. A se danes nisem ukvarjala s tem. Na vsak skok posebej sem se osredotočila in potem je prišel tudi zelo dober izid. Uživam v skokih in to je posledica, prepustila sem se trenutku. Bilo je tudi zelo dobro vzdušje, polne tribune so bile v dvorani in glasba vmes med nastopi. Miting ima 30-letno tradicijo in na njem so nastopale doslej same legende skoka v višino. Sinoči je bila zelo lepa gala otvoritev in danes res dobro organiziran miting," je nastop opisala Apostolovskijeva.

Ni se še uvrstila na dvoransko svetovno prvenstvo

Avtomatično normo (1,98 m) za nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ki bo na začetku marca, je zgrešila za tri centimetre, a obenem je blizu cilja, da se prek svetovne lestvice prebije na to tekmovanje. "Sem dobro na poti, dokler se ne konča kvalifikacijsko obdobje, lahko rečem le, da še nisem na Škotskem," je dodala hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja Saša Apostolovskega.

Prejšnji osebni rekord je postavila 2. februarja letos v nemškem Weinheimu, ko je z 1,94 metra zasedla drugo mesto. Triindvajsetletna atletinja je predlani nastopila v finalu tako na SP (12.) kot na EP (7.), lani pa je svoj dosežek na SP popravila za tri mesta in bila deveta v Budimpešti. Že kar nekaj časa je druga najboljša v slovenski zgodovini v tej disciplini. Pred njo je le nekdanja evropska prvakinja Britta Bilač z dvema preskočenima metroma leta 1994.

Filip Jakob Demšar drugi, Ferlan in Renner tretja v Beogradu

Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na mitingu srebrne svetovne serije v Beogradu v teku na 60 m ovire s 7,78 sekunde zasedel drugo mesto in za osem stotink zaostal za osebnim rekordom. Pred njim je bil le Avstrijec Enzo Diesssl (7,72). Tretji mesti sta osvojila Robert Renner in Rok Ferlan.

Renner, tretji že na evropskem prvenstvu leta 2016, je v skoku s palico preskočil 5,50 metra, Ferlan pa je na 400 m tekel 47,21 sekunde.

Četrta sta bila Anej Čurin Prapotnik s 6,68, ko je le za dve stotinki zaostal za osebnim rekordom na 60 m, ter na tej razdalji z ovirami Nika Glojnarič z 8,15, kar je sedem stotink pod njenim dosedanjim najboljšim dosežkom.

Osmi je bil na na dva dvoranska kroga Lovro Mesec Košir (47,59), deseta Maja Mihalinec Zidar na 60 m (7,39), 11. Joni Tomičič Prezelj na 60 m ovire (8,32), 13. pa Jerneja Smonkar na 800 m (2:07,80).

