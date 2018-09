Legendarni Michael Johnson doživel srčni infarkt

Nekdanji svetovni rekorder v tekih na 200 (19,32) in 400 metrov (43,18), ki se lahko pohvali s kar štirimi zlatimi olimpijskimi in osmimi zlatimi medaljami s svetovnih prvenstev, je prejšnji teden preživel manjši srčni infarkt.

To je Michael Johnson z javnostjo delil kar sam in svoje navijače nagovoril na Twitterju. Ob tem je zapisal, da je že zapustil bolnišnico, zdravniške napovedi pa so dobre. Zdaj bo 50-letni legendarni nekdanji atlet okreval v domači oskrbi.

Legendarni Američan je bil leta 1996 eden glavnih junakov olimpijskih iger v domači Atlanti. Foto: Getty Images

Johnson, ki je v Atlanti leta 1996 postal prvi atlet, ki je na enih olimpijskih igrah zmagal tako na 200 kot na 400 metrov, se je od atletskih stez poslovil leta 2000, po tem, ko je na olimpijskih igrah v Sydneyju uspešno obranil zlato medaljo na 400 metrov.

Johnson, ki velja za enega najboljših atletov vseh časov, se je v teku na 400 metrov pod mejo 44 sekund spustil kar 22-krat, kar je več kot enkrat več od njegovega najbližjega zasledovalca na tej lestvici.

Last week I rather surprisingly suffered what's known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I'm back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery.