Kipchoge spet v lovu za magično znamko pod dvema urama

Kenijski tekač in nosilec svetovnega rekorda v maratonu Eliud Kipchoge bo oktobra na Dunaju spet poskusil teči pod magično mejo dveh ur. Neuradni maraton, ki ga podpira podjetje Ineos, bo potekal na 4,3 kilometra dolgi aveniji Hauptallee, obrat pa bo na krožnih križiščih na obeh koncih drevoreda.

"Obvestili so me, da ima Dunaj primerno, hitro in ravno progo, ki je od strani zaščitena z drevesi. Ker se avenija nahaja v centru mesta, bo lahko mnogo gledalcev priča temu zgodovinskemu dogodku," je izbiro lokacije utemeljil Kenijec.

Vendar tudi če maratonskemu zvezdniku uspe razdaljo preteči v manj kot dveh urah, Mednarodna atletska zveza (IAAF) tega časa ne bo priznala kot novi svetovni rekord.

Štiriintridesetletni olimpijski prvak iz Ria je lastnik trenutnega svetovnega rekorda, ki znaša 2:01,39, dosegel pa ga je lani na berlinskem maratonu. Maja leta 2017 je v neuradnem poskusu, ki ga je podprlo podjetje Nike, v italijanski Monzi s pomočjo dveh maratoncev tekel malo počasneje od dveh ur, in sicer 2:00,25.