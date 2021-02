Mišmaš Zrimškova zlata posamično in bronasta v rekordni štafeti

Maruša Mišmaš Zrimšek je na dvoranskem prvenstvu Balkana v atletiki v Istanbulu osvojila zlato medaljo na 1500 m (4:09,43) in bron v štafeti 4 X 400 m, ki je krepko popravila državni rekord (3:41,50). V četverici so bile še Veronika Sadek, Maja Pogorevc in Anita Horvat. Za drugo slovensko zlato je zmagala tudi Klara Lukan na 3000 m (8:58,73).

Prejšnji dvoranski rekord na 4 x 400 m, 3:45,41, so Agata Zupin, Pogorevčeva, Aneja Simončič in Jerneja Smonkar tekle 22. januarja lani v Novem mestu.

V Turčiji so po srebru posegli Lia Apostolovski v skoku v višino (1,85 m), Neja Filipič v troskoku (13,86 m) in Žan Rudolf na 800 m (1:48,29).

Lia Apostolovski je končala na drugem mestu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Vid Botolin je bil zelo zadovoljen s tretjim mestom na 3000 m (8:10,76) in z državnim rekordom za starejše mladince, bron pa so osvojili še na 400 m Anita Horvat (53,44) in Luka Janežič (47,16) ter Jerneja Smonkar na 800 m (2:06,85).

Peti je bil Robert Renner v skoku s palico (5,30), šesti Tilen Ovniček na 60 m (6,85), sedmi sta bili Joni Tomičić Prezelj na 60 m ovire (8,37) in Maja Pogorevc na 400 m (55,42).

Deveti so bili Blaž Zupančič v suvanju krogle (18,45 m), Jan Luxa v troskoku (15,30 m), Matija Rizmal na 3000 m (8:24,95) in Veronika Sadek na 800 m (2:12,34).

Dino Subašič je bil v skoku v daljino deseti, predzadnji (7,23), deseta pa je bila tudi Zala Istenič na 60 m (7,66). Slednja je bila konec prejšnjega tedna na balkanskem prvenstvu do 20 let v Sofiji, kjer je osvojila zlato s časom 7,44 sekunde in bila veliko bližje normi (7,40) za člansko dvoransko evropsko prvenstvo v poljskem Torunu, ki bo med 4. in 7. marcem.

Foto: Peter Kastelic/AZS

"Moj cilj je bil, da kontrolirano odtečem tempo v prvem delu in zadnjih 400 m pretečem na vso moč. Zadovoljna sem z nastopom in vesela tudi končnega časa. Potem pa sem nepričakovano nastopila še v štafeti, ker Smonkarjeva zaradi manjše poškodbe ni mogla. Sama zelo rada tečem v štafeti, ker je v njej prisoten poseben ekipni duh. Vesela sem bila na koncu brona in državnega rekorda," je nastop strnila Mišmaš Zrimšek.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Z drugačno taktiko do zmage

"Današnje zmage sem zelo vesela. Ubrala pa sem drugačno taktiko kot prejšnji konec tedna na DP. Začela sem počasneje in potem stopnjevala ritem. Počutila sem se odlično in na koncu mi je ostalo tudi dovolj energije za finiš. V samostojnem teku sem za šest sekund popravila osebni rekord. Zato bom šla sproščeno na EP," je dejala Lukanova, ki se je manj kot sekundo zaostala za slovenskim rekordom za mlajše članice do 23 let Maruše Mišmaš Zimšek (8:57,96).

"Nekaj težav sem imela na odrivni deski in zato nekaj prestopov. S tem sem se največ ukvarjala med tekmo. Sem pa zadovoljna, četudi vem, bi bilo lahko še malo bolje," je povedala Filpičeva, ki je največ skočila v peti seriji.

"Zelo sem vesela, to je moja prva medalja na večjem mednarodnem tekmovanju, ki sem jo dosegla v dobri konkurenci za veliko motivacijo za naprej, zato se že veselim naslednjih tekem. Vzdušje na je bilo zelo lepo, tudi skakala sem dobro, a je bil prevelik preskok v višini med 1,85 m in nato naslednji na 1,90 m," je menila 20-letna Lia Apostolovski. Pred njo je bila le nekdanja mladinska svetovna prvakinja, Črnogorka Marija Vuković (1,90 m), zmagovalka prvih evropskih iger v Bakuju 2015.

"Malo sem razočaran, ker sem mislil, da sem že zmagal, pa me je tekmec prehitel prav na ciljni črti. Če bi ga videl prej, bi šel bolj desno. A sem dosegel svoj izid sezone na taktični tekmi, ki sem jo potreboval pred nastopom na EP," pa je povedal Rudolf.

"Tek na 400 m je bil moj drugi letos. Počasi sem začela, želela bi si hitreje prvih 100 m, z drugim delom pa sem zadovoljna. A sme ves čas sem tekla sama in od začetka do konca nisem videla nobene tekmice. Sem zadovoljna. v štafeti pa smo tekle super. Ko sem dobila palico, sem bila 20 m za tretjo in sem morala kar potruditi, da sem prišla v cilj tretja," je izpostavila Horvatova, Smonkarjeva pa dodala: "Taktično sem nastop slabo odtekla, a se moram navaditi prerivanja in hitrega zaustavljanja. Zaradi bolečin v levi mečni mišici med tekom pa sem potem štafetni nastop odpovedala."

"Vesel, da sem odtekel brez bolečin in pričel v cilj zdrav." Foto: Peter Kastelic/AZS

Janežič prvič po poškodbi: Vesel, da sem odtekel brez bolečin

Prvič letos je po poškodbi pred štirimi tedni je tekel Janežič. "Vesel, da sem odtekel brez bolečin in pričel v cilj zdrav. Prvih 200 m sem tekel zelo rezervirano, a sem prišel do tretjega mesta, kar je soliden izid brez pravega treninga. Do EP imam še dovolj časa, da se lahko nadejam dobrega nastopa," pa je ocenil Janežič, najboljši slovenski atlet od leta 2017 do 2019.

