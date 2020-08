Čeh tretji na Finskem, zmaga za aktualnega svetovnega prvaka

Ptujčan Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem v zelo močni konkurenci zasedel tretje mesto v metu diska. Slovenski rekorder in evropski prvak do 23 let je orodje vrgel 66,07 metra. Zmagal je aktualni svetovni prvak Daniel Stahl, Šved je vrgel 69,23 metra. Drugi je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius s 65,39 m.

Za Čehom je bil četrti Poljak Robert Urbanek (63,61 m), bronast na SP leta 2015 v Pekingu in leta 2014 na evropskem prvenstvu v Zürichu.

Čeh je začel z 61,02 m in nadaljeval z 62,90 in 66,07 m, po tej njegovi največji daljavi tekme pa je v naslednjih treh serijah ostal brez izida. Brez njega je bil Stahl po uvodnih dveh serijah, nato so mu namerili 69,23 m. To je bil tudi njegov edini veljavni met.

Gudžius, svetovni prvak leta 2017, je vodil v prvih dveh serijah. Svojo največjo daljavo je dosegel v tretji, skupaj pa je imel štiri veljavne poskuse, vse prek 63 m.

Stahl ima z 71,37 m še vedno najboljši izid sezone na svetu, drugega ima Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), svetovni podprvak, tretjega pa Čeh, ki je 68,75 m vrgel 23. junija v Mariboru, ko je postavil slovenski rekord.

