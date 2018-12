Žiga Turk: Zapomnil sem si Pariz

Decembra se je zgostilo nekaj dogodkov z zvezi s svobodo govora: okrogla miza Socialnih demokratov, posvet pri predsedniku republike, panel stranke SDS … Vrstili so se viharji na Twitterju in napadi vseh mogočih kolumnistov. In ko sem se ravno spraševal, zakaj si dam s tem toliko opraviti, je prišla pomoč.

Spomnil me je Boris Vezjak na začetku svoje kolumne, kjer se s Socialnimi demokrati prepira, kako so si me sploh drznili povabiti. Da, levičarji se morajo pred še večjimi levičarji zagovarjati, če dajo nelevičarju možnost, da pove, kaj misli. Vezjak piše:

"Pri Socialnih demokratih so prepričani v pravilnost svoje odločitve, da se na okroglih mizah v svoji režiji pogovarjajo z drugače mislečimi. Še več, edino pravilno je, da takšne na okroglo mizo vabijo. Zato so na pogovor o kulturi dialoga, kjer so potem govorili o sovražnem govoru, povabili dr. Žigo Turka, ki ga je, med drugim, Svet za odziv na sovražni govor prepoznal kot nekoga, ki ga izvaja ."

To je to! Svet za odziv na sovražni govor je prepoznal, da Žiga Turk izvaja sovražni govor! "Ime mi je Žiga Turk in sem izvajalec sovražnega govora." Tako bi moral začeti vsak svoj nastop, ne samo na sestankih skupine za odvajanje od sovražnega govora, kamor bi bil obsojen hoditi.

Zapomnite si Pariz

Če namreč ta svet pred skoraj tremi leti moje kolumne Zapomnite si Pariz ne bi prepoznal za sovražni govor, se s to zadevo morda sploh ne bi ukvarjal. Verjetno bi si po zdravi kmečki Kinderstube mislil, da si različni prostaki na internetu, pa Erlahi, Biščaki in Brščiči, ki ne znajo izbirati besed, pač zaslužijo, da jih nekdo poduči o maniri in oliki.

Tako pa sem - v zgledno ilustracijo Talebovi tezi - na lastni koži začutil, kako krhka je svoboda govora. Kako malo manjka, da me ne utišajo. Kako malo manjka, da ne utišajo ali vsaj ne prestrašijo vseh, ki mislimo drugače. In res malo manjka.

Za Svet za odziv na sovražni govor so se takrat poimenovali ( vir) : Mitja Blažič, Zlatan Čordić - Zlatko, Ciril Horjak - dr. Horowitz, Metka Mencin Čeplak, podpredsednica sveta, Lija Mihelič, Brankica Petković, Nataša Pirc Musar, predsednica sveta, Jernej Rovšek, podpredsednik sveta, in Lea Širok. Seznam sem prepisal s Facebooka. Povem, da ne bi bil ovaden za izdajo osebnih podatkov kot Strehovec.

In ti so za sovražni govor spoznali kolumno, v kateri ni bilo sence sovražnosti ali nestrpnosti. Kaj šele, da bi bila napisana z namenom širjenja sovraštva ali nestrpnosti. Celo opozarja, da ne bi smeli jeze usmeriti na slovenske muslimane. Bom že vedel, saj sem jo napisal.

Če pa komu ni všeč dejstvo, da Afričani pobirajo medalje v maratonih in da bi z boljšimi šolami pobirali tudi medalje v matematiki, pač tega ne more razglasiti za sovražni govor in objave prepovedati. Ali pa, če ga je sram povedati, da smo si koncept človekovih pravic izmislili na Zahodu. Mene ni sram in to napišem. Pod grožnjo, da gre za sovražni govor, si drznem napisati besedi "zahodna civilizacija". Naj ponovim sklep kolumne, ki je bila napisana v trenutku, ko je bila Evropa šokirana zaradi napada islamskih teroristov v Parizu, katerega rezultat je bilo 137 mrtvih in več kot 400 ranjenih:

"Zapomnite si Pariz 1789. Del te evropskosti mora biti tudi način odziva na teror v Parizu. Ali bo barbarski ali civiliziran? Omahljiv ali odločen? Sramežljiv ali ponosen? Krivda je vedno individualna in nikoli kolektivna. Njihov način je, da pobijajo nedolžne, naš način je, da procesiramo osumljene. Ostro, odločno in pravično. Dokler se jim ne dokaže drugače, pa so vsi drugi, muslimani in nemuslimani, polnopravni in prvorazredni državljani z vsemi svojimi svoboščinami, pravicami in dolžnostmi. Enaki in enakopravni so bili in bodo, ker je prav v Parizu leta 1789 nekdo napisal: 'Ljudje se rodijo svobodni in z enakimi pravicami.' Pravzaprav je samo na drugačen način povedal slabih dva tisoč let stare besede, da smo vsi Božji otroci. Če bomo pozabili, kaj te besede pomenijo, ali če bomo tajili, kdo se jih je spomnil, smo Evropejci kot civilizacija prekleti."

Dobro je svetovala Nataša Pirc Musar, ki je menda glasovala proti temu, da se mojo kolumno spozna za sovražni govor. Spravili so se bili na napačnega.

Zapomnite si spletno policijo

Ampak to ni bistveno. Bistveno je, da tako "neodvisno" skupino morda vprašata Facebook in Twitter, koga utišati. Bistveno je, da bi tako "strokovno" skupino lahko imenovalo ministrstvo za pravosodje, ko bi prenavljalo zakonodajo o svobodi govora. Bistveno je, da bi tako "pluralno" skupino imenovalo ministrstvo za kulturo, ko bi prenavljalo medijsko zakonodajo. Bistveno je, da bi ljudi iz te skupine imenovali v senat spletne policije, za katero si prizadevajo Socialni demokrati.

Evropa ni nobena varovalka. Iz takih skupin bi lahko mednarodne institucije rekrutirale ljudi, ki bi za Svet Evrope pisali priporočila (vir), kaj naj neka država v zvezi z internetom naredi. Ali pa bi se iz takih ljudi rekrutirala visoka skupina Evropske komisije, ki bi Uniji predlagala, kako naj se spopade z lažnimi novicami in spletnimi dezinformacijami.

Da, tudi zato sem oddal vlogo za članstvo v Visoki skupini Evropske komisije in tudi malo polobiral, ker tudi tam sedijo samo ljudje s svojimi prepričanji. In ni nezmotljivi papež, obsijan od modrosti Svetega duha, ki piše priporočila Evropi ali Sloveniji in sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Zapomnite si svobodo

Ker temeljni evropski teksti niso tako trdni, kot je prvi amandma k ameriški ustavi, se tukaj dnevno borimo za to, kaj je in česa ni dovoljeno povedati. Ena sama politična odločitev nas loči od ureditve, da bi bila kolumna Zapomnite si Pariz sovražni govor. Ena sama odločitev, ki da gorjačo države v roke skupini, kot je bila tista, ki je obsodila Pariz. Ena sama odločitev, da je sovražni govor karkoli.

To sem si zapomnil. Zapomnite si tudi vi.

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.