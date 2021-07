Skupinska slika Timmermansa s Fajonovo, pa še Lenarčič zraven

"Ne morem biti na istem odru s premierjem Janezom Janšo," je podpredsednik evropske komisije iz vrst socialistov Frans Timmermans ta teden po poročanju Suddeutsche Zeitunga pojasnil, zakaj je zavrnil, da bi sodeloval na skupinskem fotografiranju evropske komisije in naše vlade, ko je ta prevzela vodenje EU. Pred tem je skupini treh komisarjev, ki se jim je pridružil tudi "naš" Janez Lenarčič, spodletel poskus, da bi s pogojevanji ustavili potrditev slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki je težak 2.5 milijarde evrov. Za propadlim poskusom pogojevanj je bil najverjetneje Timmermans v povezavi s SD Tanje Fajon. Timmermans je, ko je že spodletelo, pojasnil, da je skupno fotografiranje zavrnil, ker je Janša na skupinskem kosilu "nesprejemljivo napadel in obrekoval dva sodnika in dva evropska poslanca iz vrst S&D".

A seveda ni šlo le za mariborska sodnika Slavka Gazvodo in Matjaža Štoka, ki sta se v času kampanje pred zadnjimi evropskimi volitvami leta 2019 reklamno slikala s predsednico SD Tanjo Fajon in prestopnikom iz SMC k SD Milanom Brglezom. Fotografijo sodnikov sredi rdeče barve SD in celo s komunističnim simbolom na majici je za reklamiranje svojih kandidatov leta 2019 objavila SD sama. Premier jo je na skupnem kosilu pokazal evropskim komisarjem, ko so govorili o domnevnih težavah s pravno državo pri nas.

V opoziciji veliko razočaranje

S problemi s pravno državo so "ta rdeči", pa tudi del liberalcev, v evropski komisiji poskusili ustaviti slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Za ta načrt, ki ga je pripravljal minister Zvonko Černač, so iz opozicije v preteklosti v parlamentu večkrat trdili, da so ga v Bruslju že zavrnili. Izvedeli so iz zanesljivih virov, smo poslušali. Poročali so "njihovi" mediji. To so trdili celo že takrat, ko načrta sploh še ni bilo. Ni čudno, da je bilo ta teden, ko ga je evropska komisija uradno potrdila, razočaranje veliko.

Težave s pravno državo, med cilji je bil tudi, da bi vladi določili rok, do katerega mora imenovati delegirane evropske tožilce, je bilo le eno od področij, kjer je bilo predlagano pogojevanje potrditve slovenskega načrta evropskih investicij za okrevanje. Drugo področje so bili mediji, kjer bi naj država domnevno premalo oglaševala v opozicijskih medijih in preveč v provladnih, težave pa naj bi bile celo z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti pri velikih infrastrukturnih projektih.

Zamisli kabinetov treh komisarjev (Didier Reynders,Věra Jourová in Virginijus Sinkevičius) o pogojevanjih, ki jih je presenetljivo podprl tudi slovenski komisar Janez Lenarčič, so bila zavrnjena, ker načrt za okrevanje ni primerno sredstvo za razreševanje teh dilem, posledice pa bi bile, ker bi prišlo do zamika potrditve, povsem nesorazmerne.

Za državo bi pomenile slabši finančni položaj, povzročile bi verjetno tudi dodatno politično nestabilnost. Kar je bil cilj naše opozicije v ozadju.

Za pojasnila, ali je res podprl pogojevanje pri potrjevanju načrta za okrevanje in zakaj je to storil, smo zaprosili slovenskega komisarja Janeza Lenarčiča. Njegovo ravnanje je, tako je slišati, sprožilo veliko začudenje celo med liberalci, ki vsi niso bili za socialistično trdo igro v škodo slovenske države in ljudi tukaj.

Kolikor je doslej znano, noben drug komisar ni kar tako podprl česa podobnega proti lastni državi.

Timmermans je v izjavi za Suddeutsche Zeitung, ki jo je povzel časopis Delo, ko je zavrnil skupinsko slikanje, našo vlado poučeval, da sta "neodvisnost sodstva in spoštovanje vloge izvoljenih evropskih poslancev temelj vladavine prava, brez katere EU ne more delovati" in da zaradi kršitve tega preprosto ni mogel biti "na istem odru s premierjem Janezom Janšo.”

Močno pa se je razhudil tudi poslanec SD Matjaž Nemec, ki je za nov portal N1, ki je del mreže srbskega tajkuna Dragana Šolaka po Balkanu, o predvolilnem posnetku prvakov njegove stranke s sodniki povedal: "Fotografija je bila predstavljena predvsem v smislu sodelovanja in vpliva stranke SD na slovensko sodstvo, kar je eklatantna laž in grda zloraba." Na svojem tviter profilu je objavil:

Medtem ko vlada gosti Evropsko komisijo, dragocenega časa ne uporabi za koristne dogovore, ampak diskreditacijo nasprotnikov. @JJansaSDS danes komisarjem na uradnem srečanju na Brdu kazal sliko iz mariborskega piknika pic.twitter.com/lWgb4WrkhY — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) July 1, 2021

Težava je, da ni šlo le za piknik, kar je zapisal Nemec. Nemec to ve. Bil je med kandidati za evropske poslance. Ta piknik stranke SD in sodnikov je bil v uradnem času volilne kampanje, v času 30 dni pred volitvami, in posnetek od tam je bil videti tako:

Foto: odbor2015

Janša sodnikov in stranke SD tudi ni obrekoval. Opozoril je na napačno ravnanje sodnikov. Še manj je s tem napadel slovensko sodstvo ali pravno državo, kar je tudi očital nizozemski član delavske stranke Timmermans. Sodnika sta tudi po oceni slovenskih sodnikov ravnala napačno, ker sta sodelovala na predvolilni strankarski prireditvi in se tam slikala s Tanjo Fajon, Milanom Brglezom in drugimi iz SD, da bi jim pomagala v kampanji.

Tako je odločila komisija za etiko in integriteto sodnega sveta. Podpisana je pod odločitvijo predsednica te komisije vrhovna sodnica Nina Betetto. Sodniki sami so odločili, da je bilo narobe. Postopek sta po ostrih kritikah v medijih sprožila Gazvoda in Štok sama. Celotno odločitev o nesprejemljivosti sodelovanja sodnikov na predvolilnih srečanjih, na kateri socialni demokrati promovirajo svoje kandidate za evropske poslance, si lahko preberete tukaj.

Če prevedemo: Timmermans je tisti, ki je ostro napadel slovensko sodstvo in pravno državo, ker drugače kot naši sodniki ocenjuje, da sodniki tu lahko delajo za socialdemokrate Tanje Fajon. To, da sodniki kršijo kodeks sodniške etike za SD, je, nam sporoča, zanj temelj Evropske unije in spoštovanja pravne države.

Dodatna dimenzija dogajanja je, da je bil med kandidati koalicije SDS in SLS, ki je konkurirala SD, na tistih volitvah tudi Franc Kangler, proti kateremu je na mariborskih sodiščih pred tem potekala množica hudo nenavadnih postopkov. Podobni montirani politični proces kot v primeru Patria proti Janši.

Javna podpora dveh mariborskih sodnikov, ki sta prej sodelovala v nenavadnem dogajanju proti Kanglerju še v volilni kampanji SD, je dodatno utrdila že močan vtis, da sodstvo ne ravna pošteno. Da je brutalno zlorabljeno za političen obračun s politikom z desne in njegovo stranko SLS. Ni bil edini tak primer.

Že pred Gazvodo in Štokom je komisija za sodniško etiko zaradi posnetka v medijih, ki je sprožil ogorčenje, odločila, da je sodniški kodeks kršil mariborski sodnik Janez Žirovnik, ker je po lokalnih volitvah šel proslavljat k novemu mariborskemu županu Saši Arsenoviču (SMC), ko je ta na lokalnih volitvah premagal Kanglerja. To odločitev razsodišča si lahko preberete tukaj.

Ob Kanglerju drugače kot ob Jankovićevi farmacevtki

Kanglerju so, ko je bil župan, kar je postal, ko je na volitvah premagal prejšnjega župana Borisa Soviča (SD), dolgo tajno prisluškovali in mu sledili. Tajne nadzore je odrejal sodnik Janez Žirovnik, ki je bil v prejšnjem sistemu zaposlen v komunistični tajni politični policiji (SDV), ki je za zvezo komunistov Milana Kučana skupaj s tožilci in sodstvom takrat onemogočala politično konkurenco edini dovoljeni stranki.

Edina dovoljena stranka, ki je imela svojo tajno politično policijo, med člani pa večino sodnikov in tožilcev, je bila predhodnica SD. Podatki iz tajnih prisluškovanj so za diskreditiranje Kanglerja curljali v medije in pomagali sprožili "spontane" vstaje v Mariboru. Politkolesarske vstaje opazujemo tudi danes.

Po nastanku slovenske države je nekdanji uslužbenec službe državne varnosti Žirovnik najprej delal v Sovi, bil je celo namestnik direktorja in takrat ga je Kangler kot poslanec nadzoroval.

Kot je pred leti opozoril nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič, je Žirovnik kot sodnik odrejal praktično vse tajne nadzore nad Kanglerjem. Če ga slučajno ni bilo v službi, so policisti in tožilci počakali, da ne bi napačen sodnik napačno odločil. Ribičič, ki je bil v preteklosti tudi predsednik SD, je v pravnem mnenju zapisal, da bi se Žirovnik iz teh odločanj moral izločiti, ker tega ni storil, pa sojenje Kanglerju ni bilo pošteno.

Celotno Ribičičevo mnenje in podrobnosti o dogajanju si lahko preberete tu: UNIČEVANJE KANGLERJA - NEPOŠTENO SOJENJE IN ZLORABE OBLASTI.

Za vse to evropska komisija zadnji teden ni slišala prvič.

Posnetke tajnih prisluškovanj Kanglerju so pozneje celo javno predvajali v sodnem postopku, da bi diskreditirali Kanglerja in tiste, s katerimi je govoril. Podobne posnetke so v primeru Zorana Jankovića na zahtevo nekdanje soproge pravosodnega ministra LDS Aleša Zalarja sodnice Mojce Kocjančič uničili, ker tožilci predolgo niso začeli postopka. In je padel primer farmacevtka. Tudi pri Kanglerju so zamudili, a posnetkov v Mariboru niso uničili. Kangler ni Janković. Ni levičar.

Pri nikomur, razen pri Jankoviću, zakona na sodiščih niso upoštevali na tak način. Državni zbor je, ko so bili za Jankovića obremenilni posnetki že uničeni, izglasoval razlago zakona, da na tako oster način kot ob Jankoviću v sodstvu zakona ne smejo razlagali, da se zaradi uničevanja posnetkov ne bi izmazali še preprodajalci drog in podobni.

Ta teden je ustavno sodišče odločilo, da so poslanci ravnali narobe. Zakone lahko spreminjajo, ne smejo pa z razlagama za nazaj določati, kaj v njih piše.

Več o tem, kako so podatki o dogodivščinah farmacevtke Katarine z Jankovićem scurljali v javnost in kakšne so bile posledice za medije in javnost, ker smo "izvedeli preveč", lahko preberete tukaj: VPLIV JANKOVIĆEVE FARMACEVTKE NA PRIMER FIŠTRAVEC

Timmermans nam je ta teden kot strašno stvar opisal, da je Janša pokazal posnetek dveh sodnikov z rdečo zvezdo na predvolilni strankarski prireditvi SD, s čemer naj bi ju diskreditiral.

Pa sta se, če smo natančni, v zobe dala sama. Kot je zapisano v mnenju komisije za etiko in integriteto: "Fotografiranje na javnem shodu je že po naravi stvari praviloma namenjeno objavi, zato pojasnilo sodnikov, da 'se s kandidati za evropske poslance ne bi fotografirala, če bi vedela, da bodo fotografije objavljene v medijih,' kaže na pomanjkanje njune premišljenosti in ju ne razbremenjuje."

Timmermans se je, drugače kot sodnika, odločil, da se ne bo slikal z Janezom Janšo in Ursulo von der Leyen. Namerno in premišljeno.

Bliže mu je, kot sodnikoma Štoku in Gazvodi, Fajonova.

Ni sodnik. Slika se lahko s komer se hoče.

Do objave komentarja komisar Lenarčič na vprašanja Siola o svojem ravnanju v postopku odločanja o soglasju k slovenskemu načrtu za okrevanje ni odgovoril.

Je pa z dovoljenjem, da jo citiramo, odgovor poslala predstavnica za medije, ki pa ni odgovorila na nobeno od vprašanj. Vprašanje ni bilo, kakšno je bilo končno glasovanje in tudi o vezanosti komisarja na navodila oblasti svoje države nismo nič spraševali. Objavljamo vprašanja in odgovor v jeziku kot smo ga prejeli:

