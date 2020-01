Nova oblika "varanja" na delovnem mestu

Slovenija je v obdobju blaginje in gospodarske rasti. V letu 2018 je bila gospodarska rast 4,1 odstotna, v tretjem četrtletju leta 2019 se je BDP povečal za 2,3 odstotna (vir Statistični urad). Od leta 2014 do leta 2018 je neto dodana vrednost na zaposlenega zrasla iz 40.324 EUR na 44.415 EUR (vir Ajpes), pri tem bi bilo smiselno, da si določen del rasti porazdeli med štiri deležnike in sicer lastnike, razvoj in investicije, strateško rezervo in zaposlene.

Mnogokrat pa se (vsaj navidezno) ne vlaga v blaginjo zaposlenih. Takrat nastanejo okoliščine, v katerih mnogi zaposleni razmišljajo o menjavi službe. Morda tudi vi razmišljate o menjavi službe, pa imate slabo vest, ko razmišljate o tem, da bi se prijavili med aktivne iskalce pri katerem izmed portalov ali pri kakšni headhunting agenciji?

Naj povem delodajalcu ali ne?

Prva naloga vsakega izmed nas je, da poskrbi zase in svoje najbližje. Iskanje nove zaposlitve naj bi bilo nekaj povsem normalnega in sprejemljivega, ker pa ob menjavi službe nujno nastanejo večji stroški za delodajalce, je v interesu gospodarskih družb, da se v potencialnih iskalcih nove zaposlitve dostikrat spodbuja doživljanje negotovosti. Trenutno obstaja pomanjkanje delovne sile in ne pomanjkanje prostih delovnih mest. Preprost nasvet je, da ničesar, kar je tako pomembno kot menjava službe ne počnite na pamet.

Jan Kovacic, organizacijski psiholog in specializant psihoterapije transakcije analize. Foto: Jan Kovačič

Predlagam vam, da najprej sami pri sebi razmislite kakšno delo in izzive si želite, katere vrednote pri delu so vam pomembne, kakšno delovno okolje si želite, kdo so vam privlačni delodajalci. Ob tem vsakemu odgovoru dodajte še zakaj vam je prav to pomembno. Šele po razmisleku se lotite brskanja po spletu in raziskovanja trga dela. To nikakor ni "varanje" vašega delodajalca, to je skrb zase in za svojo prihodnost.

Če zgolj "zagrozite" delodajalcu, da boste zamenjali službo, pa hkrati nimate pojma zakaj razmišljate o tem ter kakšne so možnosti na trgu boste izpadli otročje trmasti. Pozanimajte se kakšne so vaše možnosti. To pomeni, da boste morali aktivno brskati po spletnih straneh zaposlitvenih portalov, headhunting agencij in spletnih straneh zanimivih delodajalcev.

To tudi pomeni, da boste navezali stik s potencialnimi delodajalci, jih poklicali in postavili vprašanja, se oglasili preko e-pošte, jim poslali svoj življenjepis ter naredili "raziskavo trga". Tudi to ni "varanje" vašega delodajalca, to je skrb zase in za svoje blagostanje.

"Varanje" delodajalca tudi ni, če do zadnjega ne sporočite, da ste se odločili zamenjati službo. Vseeno pa je zelo pomembno, da delujete v skladu z vašo pogodbo o trenutni zaposlitvi. Kršitev pogodbe bi lahko razumeli kot "varanje" in temu se je smiselno izogniti. Novo zaposlitev iščite v svojem prostem času. Vedno pa govorite spoštljivo s svojim trenutnim in potencialnim delodajalcem.

Kdaj povem na glas?

Svojemu delodajalcu povejte vsaj takrat, ko ste pogodbo že uskladili z novim potencialnim delodajalcem in je še niste podpisali. Morda s tem ponudite možnost trenutnemu delodajalcu, da se približa vašim željam, morda se sporazumno dogovorita za smiselni odpovedni rok.

Nekateri pa se odločijo in svojo namero sporočijo takoj, ko je ta jasna, tudi, če še nimajo naslednje priložnosti. Tudi to je povsem sprejemljivo, saj omogoča nekaj več časa za sporazumni razhod. Vsekakor pa je smiselno reči, da nobena "ločitev" ni enostavna, zato obstaja kar velika verjetnost, da se pojavi jeza in druga nelagodna čustva. Bodite spoštljivi, potrpežljivi in iskreni.

Čas je zdaj

Ni potrebno, da se ukvarjate z antropologijo, makro-ekonomijo, psihologijo ali sociologijo, da opazite večjo blaginjo, sproščenost in zadovoljstvo med ljudmi. Zadnjič sem slišal zanimivo misel, da se razvitost in družbeni položaj države meri z rdečo šminko pri ženskah in zloščenimi moškimi čevlji. Zanimiva prispodoba, ki pravi, da se tako ženske kot moški lahko bolj posvetimo sebi, svojemu užitku in malenkostim, ki naše življenje naredijo tudi bolj prijetno.

Hkrati pa je čas gospodarske blaginje tudi odraz mnogih priložnosti, ki se odpirajo. Moja ocena je, da je trenutno iskanje nove karierne priložnosti zelo smiselno, saj smo še vedno v času "debelih krav", obstaja določena mera pomanjkanja delovne sile, prijavite se lahko na marsikatero brezplačno izobraževanje, kjer si pridobite nova znanja, poznanstva in izkušnje.

Če razmišljate o menjavi službe…čas je zdaj in ne čez leto ali dve, ko bo gospodarska situacija lahko bistveno drugačna. Zavedajte pa se, da proces zaposlovanja traja med enim in šestimi meseci.

Pogumno in srečno!

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.