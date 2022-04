Ne bojte se Rusov

Kdo bi lahko zmagal na volitvah, dva tedna pred odločanjem ljudstva ni jasno. To je dobro. Prav je, da o tem, kdo je primeren za vladanje državi, odločijo ljudje. In ne nekdo drug že prej. Po raziskavah, ki jih objavljajo mediji, naklonjeni levici, na primer Ninamedie, odločno vodita Robert Golob in leva koalicija KUL. Po raziskavi Parsifala, rezultate dnevno predstavljamo na Siol.net, je spredaj SDS Janeza Janše. A prednost ni velika in tega, kateri od blokov bi lahko dobil večino, ni mogoče reči.

Je pa jasno, da ima Golob s KUL veliko premoč v medijih, in to tako odločno, da država po propagandnih prijemih medijev precej spominja na Rusijo. Ni pa še jasno, ali so posamezni novinarji pod mizo tudi plačani na načine, ki so značilni za oligarhe v Rusiji. Čakamo še pojasnila, zakaj in kdaj natanko je Golob z denarjem državnega GEN-I plačeval podjetje, ki ga je ustanovila novinarka Necenzurirano Vesna Vuković. Sto tisoč evrov ni malo denarja.

Kdo res odstavlja urednike in si podreja medije

Dileme volitev pa so velike. Del strank, tudi pomembnih, se zavzema za izstop države iz zahodnega zavezništva Nato in Evropske unije. So za izstop iz skupnosti demokratičnih držav, v katerih se spoštujejo temeljne človekove pravice. In iz varnosti, ki jo zagotavlja zavezništvo Nato. Kako pomembno je imeti zaveznike, vidimo v Ukrajini. Povsem naravnost so za izstop iz Nata v Levici Luke Meseca in Resnici Zorana Stevanovića. Levica je del predvolilne koalicije KUL in mogoč koalicijski partner Roberta Goloba. Daleč od nasprotovanja Natu pa ni niti ljubljanski župan Zoran Janković, znan podpornik Rusije, ki noče vrniti odlikovanja, ki ga je ponosno prejel od diktatorja Vladimirja Putina že po ruski okupaciji Krima.

Pred volitvami je Janković kot častni gost na konvenciji podprl Golobovo stranko in Goloba, ki je bil pred tem v njegovi stranki. Ker ima Janković v Ljubljani veliko privržencev, je bilo to pomembno. Še posebej, ker bi del teh lahko ušel k Stevanoviću. Na Siol.net pa smo razkrili nekaj novih dejstev v Jankovićevi aferi služba za seks. Zgovorno je bilo, ker si lep del medijev teh novosti ni upal niti povzeti. Kaj šele o njih vprašati Jankovića. Pred volitvami se ne sme. Lahko bi škodilo "našim".

Glavne zasluge za vstop naše države po razpadu Jugoslavije v povezavo zahodnih demokratičnih držav sta imela Janez Drnovšek in Janez Janša. Pomembno pa je bilo, da je na ta vlak po zamenjavi Janeza Kocijančiča z Borutom Pahorjem vstopila tudi SD. Na to, da del strank prihodnosti države ne vidi na svobodnem demokratičnem zahodu, kaže tudi njihov odnos do medijev in novinarjev. Pluralizem razumejo tako, da ne sme biti nikogar, ki bi bil do njih kritičen in bi kaj preveč spraševal in preverjal. Stranka Roberta Goloba in partnerji iz KUL ne prikrivajo, da si nameravajo medije, če bodo zmagali, spet povsem podrediti in zamenjati vse, kar ni njihovo. Na to, da bo pluralnosti prihodnja leta morda krepko manj in da je za nekaj časa morda napisal zadnjo kolumno, je včeraj opozoril Žiga Turk. Mož, ki veliko ve o tukajšnji politiki in medijih. Ker so številni mediji pri nas v državni lasti in ker so na levi iz prejšnjega sistema navajeni, da to pomeni, da so "njihovi", je to, kar je povedal Türk, realnost odločanja na volitvah.

Da pri podrejanju medijev ne bo milosti, je ta teden pokazala Marta Kos, sicer sestra še bolj znamenitega Draga Kosa, ki je poročen z odgovorno urednico POP TV. Kosova je zahtevala odstop vodstva RTVS, ker njeni stranki, torej stranki Roberta Goloba, niso dodelili statusa parlamentarne stranke. Po doslej veljavnih pravilih niso parlamentarna stranka. A sodišče je z začasno odredbo tak status novi stranki, ki na volitvah še ni nastopala, začasno dodelilo, ker imajo na kandidatni listi dva poslanca.

Povrhu je Kosova voditelja soočenja Igorja Pirkoviča ozmerjala, da je simpatizer SDS. To je bilo nenavadno. Je greh? Če je težava odnos Pirkoviča, kako bi morala Kosova znoreti šele ob Mojci Šetinc Pašek, nedavno pomembni notranjepolitični urednici in novinarki te iste televizije, ki nenadoma celo kandidira na volitvah in so jo na spletnem portalu te televizije ta teden promovirali s posebnim pogovorom. Svojo lastno urednico in novinarko. Kako prijazno. A ob Šetinc Paškovi Kosova molči. Kandidira za isto stranko kot Kosova. Golobovo. Kosova molči, ker "naših" se ne kritizira. Diskreditira novinarje, ki niso "naši". Pirkoviča, na primer, ki je bil pred prejšnjimi volitvami žrtev brutalnega političnega obračuna, da so z leve predčasno odstrelili odgovorno urednico Jadranko Rebernik in ko bi, ker ni bila pripravljena sodelovati pri tem, skoraj letela tudi tedanja direktorica Ljerka Bizilj. Več o tem si lahko preberete tukaj: Kako so žagali Biziljevo in Rebernikovo.

Šlo je za predvolilno predčasno menjavanje kadrov, za rusko podrejanje medija. Zadnja leta se nič temu podobnega ni dogajalo, so pa bili strašni protesti strank, ki so takrat zlorabljale oblast, da zdaj to počnejo drugi. Pa niso. Nobenih predčasnih odstavitev ni bilo. Preprosto je: zmerjajo Pirkoviče, ki ravnajo profesionalno pravilno, da prikrijejo svoje Mojce Šetinc Pašek.

Politični obračuni z uredniki in novinarji, tudi z množičnimi odpuščanji na časopisu Delo, pred volitvami leta 2018 so imeli posledice. Več o odpuščanjih in turbulencah na Delu in RTVS si lahko preberete tukaj: DELO JE BILO ZLORABLJENO ZA POLITIČNO PROPAGANDO.

Mediji so zadnja leta tudi zaradi teh čistk v preteklosti s povsem nekritičnim poročanjem podpirali vstajnike, ki so pozivali k smrti janšizma, SDS pa razglašali za fašistično stranko. Kot Milan Kučan, ki je z nasprotniki že v prejšnjem režimu obračunaval tako, da so jih razglašali za izdajalce, agente zahoda in kapitalizma. Nata v današnjih terminih. S propagandnimi triki, ki jih je diktator Vladimir Putin uporabil za začetek vojne proti Ukrajini. Napad je sprožil, kot je sporočil, da bi zamenjal nacistično oblast v Kijevu. Da to oblast vodi Volodimir Zelenski, ki je judovskega rodu in katerega družina je bila žrtev nacističnega nasilja, v ruskih medijih niste slišali. Zamolčali so tudi, da se jim je močno zalomilo z okupacijo. Kot veliko stvari ne slišite v posameznih slovenskih medijih.

Neodvisni novinarji Milana Kučana

Pred tokratnimi volitvami se je zbistrilo in pokazalo, za koga delajo številni novinarji. Pokazalo se je celo, da so posamezni pod mizo za svoje delo dodatno plačani. Kar je dodatno zanimivo. Sploh če je plačeval Robert Golob. O čemer si številni mediji ne upajo niti poročati. Mojca Šetinc Pašek, ta je v preteklosti z Eugenijo Carl SDS in Janezu Janši na TVS podtikala fašizem in celo tožila Janšo, ko jima je na Twitterju na podtikanje fašizma odgovoril, da sta Milanovi prostitutki, kandidira za Roberta Goloba in v Murglah računa na glas Milana Kučana, ki ga je v preteklosti rahločutno portretirala. Tako je ta intimen odnos sama opisala:

O Golobu pred tem na TVS ni bilo veliko kritičnih zgodb. Vsi vemo, zakaj. Tudi v drugih medijih ne. A ljudje niso neumni. Razve se. Primer podcenjevanja ljudi je bila ta teden zgodba, kako strašen škandal je, ker je Aleš Hojs (SDS) od urednikov na javni TVS izvedel, da jim Golob še ni posredoval podatkov o svojih zaslužkih. Za kup "neodvisnih" medijev in novinarjev je bilo nezaslišano, da je Hojs to izvedel. To sem poslušal celo na Valu 202, ki doslej ni bil tovarniško glasilo GEN-I. Pazite: da Golob prikriva podatke o svojih prihodkih in manipulira, je vsesplošno znano dejstvo v tej državi že vsaj pol leta. Tudi v letnih poročilih podjetja GEN-I je podatke o svojih bruto prihodkih Golob prikril. Objavil je le neto zneske. Ker so videti lepše. In je na videz manj kršitev Lahovnikovega zakona. Vrsta novinarjev pa je zanj povrhu širila lažniva propagandna sporočila, kako zasluži le ubornih sedem tisoč evrov na mesec. In kako bo tisto, kar je več, podaril v dobrodelne namene. Pazite: dobil bo torej več. Vedeli so. Tisto, kar so vam prikrili in se vam zlagali. Zdaj "spinajo", da je težava, ker je to, kar vsa država ve, nekako izvedel še Hojs. Menda je Hojs povezan z uredniki in novinarji, kar je povsem nezaslišano. A zato, ker nenadoma niso vsi povezani le z Golobom in KUL? Kot Mojca Šetinc Pašek. Ali kot Blaž Zgaga, tisti povsem neodvisni novinar, ki na spletnih omrežjih redno zmerja Janeza Janšo. V tujini ga prikazujejo kot strašno žrtev, zdaj pa kandidira za SD Tanje Fajon. Ki je bila pred vstopom v politiko tudi novinarka TVS.

Podobna logika spinov se je v številnih medijih pokazala ob informaciji, da je Golob kot direktor podjetja GEN-I nakazal več kot sto tisoč evrov zasebnemu podjetju, ki ga je ustanovila novinarka Necenzurirano Vesna Vuković. Kdaj natanko je nakazoval denar in zakaj, še ne vemo. V državnem GEN-I, ki ga še obvladujejo Golobovi kadri, nam na vprašanja o tem še niso odgovorili. Molčijo tudi v Gibanju Svoboda. In molči Golob. Večina medijev in novinarjev niti ne sprašuje. Kot da Golob ne bi bil kandidat za vladanje države. Ker kar kandidati počnejo in rečejo, se preverja. V normalnih demokratičnih državah. Za molk imajo novinarji zanesljivo tehtne razloge. Saj veste, sto tisoč evrov je veliko denarja.

Iz skupine novinarjev, ki izdajajo Necenzurirano, so se doslej odzvali predvsem z zahtevami, da moramo umakniti informacije in mnenja, ki smo jih objavili, in z grožnjami, da nas bodo tožili ... Pojasnili pa niso še nič. Pa je pomembno. Ljudje imajo pravico vedeti. Ekipa novinarjev, v kateri je delala Vukovićeva, je zadnja leta propagandno udarjala po SDS in Janezu Janši. Njihove zgodbe pa so povzemali številni največji mediji. Tisti, saj veste, bolj kul. To, če dodamo plačila, pač vzbudi sume. O korupciji.

Informacijo o sto tisoč evrih iz GEN-I na račun podjetja, ki ga je ustanovila Vesna Vuković, smo pridobili iz neuradnih virov. Prvi jo je objavil, kolikor sem opazil, Bojan Požar. Uradno je to, kdaj in koliko je Golob plačeval Vukovićevi, prikrito. Neuradne podatke o plačilih v preteklosti podjetju Vukovićeve pa so medtem potrdili iz Gorenja. Za nekaj tisoč evrov pa je plačilo iz GEN-I razkril tudi Erar, ki od letos prikazuje podatke, komu plačuje podjetje, ki ga je vodil Golob. Za preteklost še ne. Od sredine lanskega leta Vukovićeva ni več direktorica tega podjetja.

Pojasnila še zahtevamo. In jih bomo. Ljudje imajo pravico vedeti. Nismo Rusija. In ni nas strah ruskih groženj. Vsaj ne, dokler smo v Natu.

Pojasnilo: leta 1979 je akrostih "Boj se Rusov" v članek v Delu o Kampučiji skril Tit Doberšek in sprožil ogorčene proteste sovjetske diplomacije, domači javnosti pa je bil večinoma všeč. Zaradi akrostiha ga je sodišče obsodilo na denarno globo. Kot odgovorni urednik je leta 1989 iz glave časopisa Delo odstranil napis "Proletarci vseh dežel, združite se!" in ga nadomestil z geslom: Samostojen časnik za samostojno Slovenijo.