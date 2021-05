Birma vstajnikov in Pahor ob ponarejanju zgodovine

Okoli deset tisoč opozicijskih vstajnikov, zanikovalcev virusa in drugih skrajnežev je, ko se je epidemija zaradi ukrepov in več cepljenj rahlo umirila, ta teden protestiralo v Ljubljani. Takšna druženja so prepovedana, da bi preprečili ponovno eksplozijo okužb. A na tveganje so se požvižgali. Uprli so se "terorju". Borut Pahor pa je na spominski slovesnosti v Vidmarjevi vili v Rožni dolini z veleposlanico Nemčije Natalie Kauther odkril spominsko ploščo v počastitev 80. obletnice ustanovitve osvobodilne fronte. To sta storila na dan, ko ni bila ustanovljena organizacija s tem imenom. Na spominski plošči je zapisana neresnica. In to ni edino očitno ponarejanje zgodovine na obeležju.

Pred 80 leti je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta. Poimenovanje je bilo posledica pakta med sovjeti in nacisti, ki je sprožil drugo svetovno vojno. Zaradi pakta Ribbentrop-Molotov so pred 80 leti organizacije, ki so jih po Evropi obvladovali iz Moskve, ustanavljale fronte proti imperialističnim Angležem, Američanom in podobnim sovražnikom proletariata. In ne proti takrat nacistični Nemčiji, ki je bila zaveznica.

Namen predsednika republike in nemške veleposlanice gotovo ni bil, da bi počastila spomin na kolaboracijo Hitlerjevega in Stalinovega režima, ki je sprožil svetovno morijo in ga države demokratične Evrope odločno obsojajo. V Sloveniji pa so s tem še težave. Pahor je pred prireditvijo korektno opozoril, da je bila ustanovljena organizacija z drugim imenom. Pozna zgodovino stranke, ki jo je nekoč sam vodil.

A na spominski plošči je ostalo zapisano drugače. Zapisana je neresnica o tem, kaj je bilo ustanovljeno v Ljubljani, ko je Maribor ravno obiskal Adolf Hitler. Namerno. Ponarejanje zgodovine:

Dva meseca pozneje, ko so antiimperialisitično fronto preimenovali v osvobodilno fronto, bi proslavljanje sicer tudi sprožalo nekaj težav, ker bi se v tem primeru Pahor in Kautherjeva poklonila dnevu, ko je nacistična Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, kar bi znova razkrilo, kdo je vodil dogajanje. Nacisti nenadoma niso bili več zavezniki slovenskih komunistov, zaradi interesov Sovjetske zveze se je zaveznik spremenil v sovražnika. Zgodilo se je preimenovanje v osvobodilno fronto. Takšna je pač bila zgodovina naše komunistična partije. Polna preobratov po direktivah iz Moskve.

A to ni edina nenavadnost spominske plošče. Podobno ponarejanje zgodovine je, da Josipa Vidmarja na njej razglašajo za predsednika slovenskega parlamenta.

Vidmar ni bil predsednik slovenskega parlamenta. Vidmar je bil del totalitarnega jugoslovanskega režima, ki je ukinil in zavračal parlamentarizem. Vodil je ljudsko skupščino ljudske republike in hkrati tudi tovrstno jugoslovansko skupščino. Oboje je s parlamentom imelo toliko kot ljudska skupščina vstajnikov, ki organizira proteste pred parlamentom, na katerih so v petek kurili stole, da bi ponazorili, kaj čaka izvoljene poslance.

Kot ljudske skupščine politkolesarjev tudi Vidmarjeve ljudske skupščine ljudstvo ni izvolilo na svobodnih volitvah. Vidmarjevi tovariši so za desetletja odpravili svobodne volitve in pravico političnega združevanja. Pridobili smo to spet pred 30 leti.

Del ponarejanja zgodovine je ob tem, da nam totalitarizem prikazujejo kot parlamentarizem, tudi to, da poskušajo tiste, ki so se pred 30 leti ukinili diktaturo, prikazati kot skrajneže, diktatorje in fašiste in s tem rehabilitirati komunistične voditelje prejšnjega režima.

Diskreditiranje z označevanjem za fašiste ni novost. Na ta način so posameznike s pomočjo politične tajne policije, znane tudi kot Udba, onemogočali že v prejšnjem sistemu. Le da je takrat to bilo veliko bolj usodno kot danes. Politkolesarji, za katerimi sta Levica Luke Meseca in SD Tanje Fajon, ponavljajo stare šablone z napisi "Smrt janšizmu, svoboda narodu". Ta teden so to dopolnili še s sporočilom:

Foto: Bojan Puhek

A politika desnosredinskih strank, ki so ustanovile demokratično državo, kar je vodilo v vključitev v EU in Nato, nima nobene zveze s fašizmom. Obratno je res: odpravili so totalitarizem. Podtikanje fašizma je le ena v seriji propagandnih laži. Kot je laž, da je bila 26. aprila ustanovljena osvobodilna fronta. Ali da je v ljudski SFRJ po vojni deloval slovenski parlament.

Da živimo v svetu manipulacij in različnih standardov so pokazale tudi nenavadno različne reakcije ob fotografiranju nekaj deset otrok na birmi v cerkvi v velikih Laščah na Dolenjskem in fotografiranje verskega srečanju deset tisoč protestnikov v Ljubljani. Fotografija birme brez mask je sprožila veliko ogorčenje. Župnik Andrej Ojstrež se je javno opravičeval, ker so sneli maske za posnetek. Kot so jih sneli otroci v številnih šolah, ki se ob koncu šolskega leta slikajo. A zaradi slikanj otrok v običajnih šolah ni protestov. Še manj so bili ob množici politkolesarjev v Ljubljani, čeprav je jasno, da lahko ti sprožijo precej večjo rast okužb in mrtvih kot ti ali oni šolarji.

Epidemija se najprej razširi med udeleženci. Kar niti ni pomembno. Ti so se odločili sami. A ne ustavi se le pri teh in posledice lahko sčasoma doletijo veliko večje število ljudi. V bolnišnicah in na pokopališčih. Številni pa lahko posledice čutijo zaradi morebitnega dodatnega zapiranja: izgubijo zaslužek, delo.

Cena "upora" je lahko visoka.

Kakšna bo, bomo lahko spremljali. Podatki so javno dostopni.

Krivca, ko gre za birmo, ni bilo težko najti. Podobno velja za množično zbiranje v Ljubljani. K dogajanju je deloma prispevalo celo ustavno sodišče, ki je odpravilo del omejitev združevanj, ki so bile uvedene, da bi zaščitili javno zdravje. Vlada je šla z omejevanjem opozicijskih protestov predaleč, so nam sporočili. Podobno je oblast na POPTV ostro kritiziral vplivni šef UEFE Aleksander Čeferin, češ da opozicijske protestnike vlada preveč omejuje.

In smo bila priča velikemu zbiranju. Tako je nanj vabil poslanec Marko Koprivc iz SD Tanje Fajon:

Ker je veliko ljudi že cepljenih in imamo boljše zdravstvo, posledica lahkomiselnosti najbrž ne bo katastrofa, kot je v Indiji, kjer bolni umirajo pred prepolnimi bolnišnicami, ki ne morejo sprejeti nikogar več in kjer ne vedo, kam s trupli, ker nimajo dovolj zmogljivosti za kremiranje.

Zanimivo je, kako pred našimi protesti, s katerih je večina medijev poročala precej naklonjeno, ni bilo poročil, da je drastično povečanje števila okuženih v Indiji posledica množičnih verskih in političnih druženj. Podobnih dogajanju pri nas. Svetovne agencije in evropski mediji so poročali, kaj so razlogi za težavami v Indiji. Naši mediji pa izpustili.

Takšnih poročil, denimo, kako so strokovnjaki svarili pred posledicami, a jih nihče ni poslušal, ki ga je objavil BBC, pri nas ni bilo:

Strokovnjaki so svarili pred lahkomiselnostjo. Svarili so, da virus ni izginil in da prihaja cunami, če ne bo previdnosti.

In cunami je udaril.

Po velikosti populacije in družbenih razmerah nismo Indija.

Po lahkomiselnosti pa nismo daleč.