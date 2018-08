Prijave na Triglav tek so podaljšane

Oglasno sporočilo

Prijave na 7. Triglav tek, ki bo prihodnjo soboto prevetril protokolarni park Brdo pri Kranju, so podaljšane vse do ponedeljka, 3. septembra. Navdušeni tekači, rekreativni športniki in ljubitelji narave bodo svoje startne številke za udeležbo na teku, kjer bodo tekaške korake premagovali v družbi vrhunskih slovenskih športnikov, lahko prevzeli že v četrtek, 6. septembra.

Organizatorji Triglav teka, ki bo 8. septembra na Brdu pri Kranju, so podaljšali odprtje prijav na že tradicionalni tekaški dogodek, s katerim Zavarovalnica Triglav spodbuja pripadnike vseh generacij k zdravemu gibanju in druženju v naravi. Ugodnejše prijave so možne vse do vključno ponedeljka, 3. septembra, do polnoči. Rekreativni športniki vseh starosti se lahko na enega od petih tekaških izzivov, ki potekajo na šestih razdaljah, prijavijo na spletni strani Triglavtek.si/sl/prijava.

Po tem datumu se bodo tekači na izbrani tekaški izziv lahko prijavili le še na dogodku, a le do zapolnitve prostih mest. Prijavnina bo na dan dogodka višja.

Startne številke na voljo že v četrtek Prevzem startnih številk bo možen vse od četrtka, 6. septembra, do dneva dogodka, 8. septembra, tekači pa bodo svojo številko lahko prvič prevzeli tudi v Ljubljani. Prevzemi so organizirani: v četrtek, 6. septembra, med 8. in 18. uro v digitalni poslovalnici Triglav Lab , na Dunajski 20 v Ljubljani.

, na Dunajski 20 v Ljubljani. v petek, 7. septembra, med 16. in 19. uro na prireditvenem prostoru (ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju.

(ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju. na dan prireditve, v soboto, 8. septembra, med 7. in 9. uro na prireditvenem prostoru (ob nogometnem centru) v protokolarnem parku Brdo pri Kranju.

Organizatorji na dogodku tudi letos pričakujejo večje število udeležencev, zato vsem prijavljenim svetujejo, da štartne številke prevzamejo v dneh pred prireditvijo.

7. Triglav tek z vrhunskimi športniki

Tekače vseh generacij bodo k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu tokrat spodbujali naslednji ambasadorji dogodka: biatlonca Jakov Fak in Klemen Bauer, smučarska skakalca Peter in Cene Prevc, deskarja na snegu Rok Marguč in Žan Košir, smučarski tekači Vesna Fabjan, Anamarija Lampič in Janez Lampič, profesionalni skejter Timotej Lampe Ignjić, paraolimpijca Lena Gabršček (odbojkarica) in Tadej Enci (atlet) ter člani slovenske nordijske reprezentance in biatlonske reprezentance, ki so aktivno sodelovali že v času priprav na Triglav tek.

Za udeležence, ki bodo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, bo organiziran pester spremljevalni program. Dogajanje bo z glasbo popestril Samuel Lucas, medtem ko se bodo lahko najmlajši v okviru organiziranega varstva ali samostojno udeležili ustvarjalnih delavnic, skakali na Mini Planici ali preizkusili v košarki. Donacijo na tokratnem teku bo prejelo Ultrazvočni društvo za projekt Slojenčki.

Pred tekom po nasvet k fizioterapevtu

V okviru priprav na 7. Triglav tek imajo tekači, rekreativni športniki in drugi, ki bi želeli svoje aktivno življenje še izboljšati, le še to sredo (5. 9. 2018) možnost, da se o pravilnem gibanju posvetujejo s fizioterapevtom Tomažem Fuchsom. Udeležijo se lahko enega od individualnih video posvetov, ki bodo potekali 5. septembra, med 16. in 18. uro, v prostorih digitalne poslovalnice Triglav Lab v Ljubljani. Individualni video posvet je brezplačen, vendar je rezervacija termina zanj obvezna. Prijave so možne na http://lab.triglav.si/constant_offer/video_posvet_s_specialistom.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav.