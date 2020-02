Obljubili 18 odstotkov višje plače. Pa so to res izpolnili?

Oglasno sporočilo

Eden izmed večjih slovenskih trgovcev je lani decembra naznanil, da bodo vsem svojim sodelavcev zvišali plače. Šlo naj bi za najvišje zvišanje v zgodovini podjetja, obljubo pa so objavili tik preden so svojim že skoraj 2.000 sodelavkam in sodelavcem tradicionalno izplačali božičnico. Pa so obljubo tudi držali?

Preverili smo, ali so zaposleni danes res prejeli višje plače

Obljubo podjetja HOFER smo decembra objavili tudi sami, novico pa si lahko še vedno preberete tukaj. Zdaj smo preverili, ali so obljubo tudi izpolnili. Prav danes so namreč pri podjetju izplačali januarske plače - prve plače leta 2020, ki naj bi zaposlenim že prinesle višje zneske. Naj spomnimo, decembra so pri Hoferju obljubili: "Zaposleni v prodaji pri HOFERju so že tradicionalno prejemali panožno nadpovprečno plačilo, januar 2020 pa jim v povprečju prinaša za 18 odstotkov višje plačilo. To je najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja."

Potrjeno - Hoferjev prodajalec prejme 1.600 evrov bruto

V najvišjem plačilnem razredu prodajalec za 40 ur na teden zasluži 1.600 bruto, za 30 ur na teden pa 1.200 evrov. Za četrtino krajši delovni čas tako prejmejo plačilo, ki skoraj za tretjino presega minimalno plačo, predvideno za polni delovni čas.

Hoferjev prodajalec 30 ur/teden* 1.200,00 € Hoferjev prodajalec 40 ur/teden* 1.600,00 € Minimalna plača v Sloveniji 40 ur/teden 940,58 €

*Bruto plača v najvišjem plačilnem razredu od 1. 1. 2020.

Pri podjetju poudarjajo, da njihov premišljen plačilni sistem zaposlenim zagotavlja pošteno plačilo. Gre za večstopenjski plačilni model, ki omogoča, da se vsako naslednje leto, do zadnjega razreda, zaposlenim osnovna bruto plača samodejno viša. Tovrsten model omogoča, da so zaposleni vsako leto deležni višjega plačila, ne glede na delovno mesto. Pri Hoferju so prepričani, da tovrstni sistem zaposlenimi omogoča dodatno spodbudo za dobro opravljeno delo, brez nepoštenih razlik med sodelavci.

Pogodba za nedoločen čas za nove zaposlene

Stabilnejše pogoje zaposlitve omogočajo tudi s pogodbo za nedoločen čas, ki jo novi sodelavci prejmejo nemudoma ob vstopu v podjetje. Zaposlenim med drugim pripada še najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 €/dan), maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 €/km), vplačilo v drugi steber pokojninskega zavarovanja in nagrada iz naslova poslovne uspešnosti.

Naročnik oglasnega sporočila je Hofer