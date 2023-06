Ruski turnus zahteva tudi dodatek, a ne ruskega

Pozdravljeni, delam t. i. ruski turnus (12 ur dela čez dan, 24 ur počitka, 12 ur dela ponoči, 48 ur počitka). Zanima me, ali imam pravico do plačanih praznikov? Delodajalec v fond mesečnih ur šteje tudi praznike, vendar če na praznik ne delaš, ne plača dodatka za delo na praznik. Zanima me tudi, koliko odmora za malico nam pripada za delo 12 ur? In kakšna je višina minimalnega nadomestila za malico glede na to, da prehrana ni organizirana. Hvala lepa za odgovore,

Pravnik na dlani odgovarja:

Niste sicer napisali, ali ste v rednem delovnem razmerju z ustrezno pogodbo. Odgovor bo prilagojen temu, kot da ste. Vsekakor imate pravico do plačanih praznikov. Če na praznik ali prost dan delate, ste poleg rednega plačila upravičeni tudi do dodatka za delo na praznike in dela proste dneve. Dodatek na delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

Če na praznik ali prosti dan ne delate, pa do dodatka niste upravičeni.

Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.

Glede malice in odmora pa naj pojasnimo, da uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 2. čl. določa:

Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Torej vam morajo povečati izplačilo.

V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa se dolžina odmora določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa. Delavec lahko odmor izkoristi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.

Za 12 ur dela se torej plača en prevoz na delo in malica po uredbi – povečana malica za štiri dodatne ure. Če gre za nočne ure, pa je treba izplačati še dodatek na delo ponoči.

T. i. ruski turnus pomeni neenakomerno razporeditev delovnega časa v smislu določbe 147. člena zakona o delovnih razmerjih, saj po enakomerni razporeditvi delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Delo v t. i. ruskem turnusu se šteje za izmensko delo. Zato takemu delavcu pripada še dodatek v višini sedem odstotkov osnovne plače.