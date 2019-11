Zaposlenim v javnem sektorju z novembrom višje plače

Z novembrom se bodo delu zaposlenih v javnem sektorju plače znova nekoliko izboljšale. Gre za drugi del povišanja, o katerem so se vlada in sindikati javnega sektorja dogovorili s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah decembra lani. Finančni učinki tokratnega povišanja so na mesečni ravni ocenjeni na 7,6 milijona evrov.