Z blogom do 2000 evrov z 1 uro dela na dan

Oglasno sporočilo

Tilen svojo strast do bloganja in pasivnega zaslužka deli na svoji strani Pasivno, kjer si želi za to navdušiti tiste, ki si želijo bolj fleksibilen delovni čas ali morda dodatni zaslužek brez večjega časovnega vložka.

Zastavili smo mu nekaj ključnih vprašanj na temo bloganja, pasivnega zaslužka in spletnega tečaja, ki ga ima pripravljenega za nas.

Kaj sploh je pasivni dohodek?

Pasivni prihodek je zaslužek, ki ga prejmeš tudi takrat, ko ne delaš. Na začetku je treba vložiti ogromno energije in časa v izgradnjo bloga, za njegovo vzdrževanje pa je pozneje treba nameniti zelo malo časa.

Sam ustvarjam svoj pasivni prihodek s pomočjo bloganja tako, da kupim, optimiziram in prodam spletno stran oz. jo ustvarim in pripeljem do omembe vrednega zaslužka. Ker želim tudi druge navdušiti za bloganje, sem začel deliti svoje uspehe in tudi morebitne neuspehe na primeru "case study".

Zakaj Case Study?

Ko nam na spletu ponujajo različne načine dobrega zaslužka, naletimo na veliko prevar in samooklicanih poslovnih svetovalcev, zato želim biti pri predstavljanju svojega dela zelo transparenten, saj menim, da je zaupanje pri tem ključnega pomena.

Edina garancija uspeha in učinkovitosti tečaja Pasivno bo dosežena z mojo podporo članom in njihovim prizadevanjem s pomočjo deljenja lastnih izkušenj, in sicer z objavljanjem in dokumentiranjem vsebin na sveži domeni.

Kot kaže (v času pisanja je blog star devet mesecev), se bom po zaključku enega leta objavljanja vsebine približal zaslužku 200 dolarjev na mesec. Hkrati pričakujem, da bo blog presegel 1.000 dolarjev mesečnega zaslužka že v letu 2022.

Za vse bralce Siola sem pripravil posebni 30-odstotni popust za vse tečaje. Unovčite ga lahko tako, da na blagajni vpišete kupon kodo: SIOL30. S KUPONOM "SIOL30" DO PASIVNO TEČAJA 30-ODSTOTKOV CENEJE

Kako sploh z blogom do omembe vrednega pasivnega zaslužka?

Vse, kar ste si do zdaj predstavljali o bloganju, pozabite. To ni tipično bloganje v smislu: "Kaj sem danes jedel za kosilo?" To je nekaj povsem drugega.

Ključni koraki so naslednji:

1. Izbor želene niše za pisanje bloga

Izbor tematike bloga je vsekakor eden od najpomembnejših korakov na vaši prihodnji blogarski poslovni poti. Sicer močno priporočam, da pišete o nečem, kar vas zanima, vendar pa morate paziti, da se ne lotite zelo konkurenčnih niš, kot sta Fitnes ali CBD.

NAMIG: Če se prijavite na moji strani Pasivno na e-novičke, vam podrobneje obrazložim 11 nasvetov za dober izbor tematike bloganja.

2. Analiza ključnih besed

Ko izberete nišo za pisanje, se lotite analize ključnih besed. Iščite razpoke v vsebini oz. priložnost za vzpon na vrh Googla oz. SERP-a (search engine results page) s svojim še neuveljavljenim blogom in kakovostno napisano vsebino.

Če ste našli nišo, ki ni preveč konkurenčna, boste lahko našli kar nekaj ključnih besed, ki jih potem razvrstite v navidezne skupine in pripravite samo arhitekturo strani.

3. Pisanje vsebine

Blog je v angleškem jeziku in je pisan za ameriško tržišče, saj ima slovensko okolje majhen trg in nizke cene oglasov. Za več informacij preberite moj članek "Zakaj pisati blog v angleškem jeziku", ki v celoti povzame to tematiko.

Ni nujno, da je vaš angleški jezik zelo dober. Je vsekakor prednost, ni pa pogoj. Ključno je, da prepoznate kakovostno vsebino, jo znate dobro oblikovati, odstraniti balast in seveda optimizirati, da bo lahko najdena.

Optimizacija spletne strani igra pri našem načinu bloganja ključno vlogo. Ne samo, da vse vsebine izberemo načrtno, ampak jih tudi ustrezno oblikujemo, da so robotom (Googlu), pa tudi uporabniku, prijazne. Pisati moramo konstantno. Več kot napišemo in objavimo, hitreje bo naša stran rasla.

Zelo pomemben del pisanja vsebine je "outsourcing" oziroma najem piscev. V tečaju spoznamo odličen način, kako do cenovno dostopnih piscev, ki še vedno zagotavljajo sprejemljivo kakovost napisanih vsebin. Cene člankov bloga se za ameriški trg močno razlikujejo. Cene pri navadnem piscu segajo od 1 do 20 cenov na besedo.

Sam sem spoznal, da lahko za ceno 3 cente na besedo najdeš kakovostnega ameriškega pisca, ki bo napisal dober članek, in za tako za dodatno urejanje članka ne boš potreboval veliko dela. Navadno moraš piscu dati ustrezne napotke in pripraviti dober "outline", da bo razumel, kaj v resnici želiš.

4. Instalacija bloga Wordpress

Ta korak je najbolj tehničen od vseh in nekateri bodo imeli pri tem največ težav. Tako je nastal program Pasivno mentor, kjer podobno kot pri "hiši na ključ", mi poskrbimo za instalacijo in vse tehnične zadeve.

Napotke v zvezi z izdelavo bloga Wordpress namerno posredujem po začetnem pisanju vsebine, ker je dobro, če imamo že napisana vsaj dva članka, ki jih objavimo takoj po sami instalaciji.

V tem sklopu ni obravnavana samo instalacija, ampak tudi vsi najpomembnejši vtičniki, ki pripomorejo k hitrosti strani in sami monetizaciji. Pokažem tudi, kako kreirati enostaven logo, in kako vse skupaj verificirati ter povedati Googlu, da obstajamo.

5. Monetizacija

Ko blog začne rasti in ga obišče od 30 do 40 obiskovalcev dnevno, začnemo razmišljati o monetizaciji. Pogovarjamo se o affliate marketingu in premium posrednikih oglasnega prostora.

Na ameriškem tržišču je zaslužek od oglasov bistveno višji kot pri nas. Če npr. pri nas dosegajo strani od 4 do 5 dolarjev na 1.000 obiskovalcev, bodo v ZDA strani v povprečju dosegle med 20 in 30 dolarjev. Sam raje zaslužim 3.000 dolarjev kot pa 500 pri strani s 100.000 obiskovalcev. Pa vi?

Za koga je tečaj Pasivno?

Tečaj Pasivno je za vse tiste, ki si želite odmakniti od klasičnega 8-urnega delovnega časa in početi nekaj, kar vas zanima, ali pa želite dodatno zaslužiti.

Pasivno je tudi za vse tiste, ki si želite več časa preživeti z družino, a ste zaradi nizkih prihodkov primorani delati več.

Blogati lahko začnete ob delu, saj od vas ne zahteva začetne investicije, če boste članke pisali sami. Strošek je domena (15 evrov na leto) in kakovostno hitro gostovanje (od 10 do 15 evrov na mesec). Če ste pripravljeni tudi nekaj investirati, lahko z najemom piscev bistveno hitreje napredujete in seveda tudi prihranite čas, ki bi ga v nasprotnem primeru porabili za pisanje člankov.

Še nekdo, ki mi bo nekaj prodal in me prepustil usodi?

Če kaj sovražim, je to, da po nakupu tečaja NE dobim ustrezne podpore. Pri sebi sem to želel spremeniti. Ne samo, da je tečaj cenovno večini dostopen, ob nakupu nudim tudi dostop do zaprte skupine "mastermind", do katere je možen dostop z aplikacijo prek telefona.

V skupini se bomo spodbujali, si pomagali in reševali težave, ki se bodo zagotovo pojavljale na poti do uspeha!

Naročnik oglasnega sporočila je Pasivno, Tilen Ledić s.p.