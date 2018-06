So rekordne cene goriv v regiji upravičene?

Oglasno sporočilo

Po statičnih podatkih so cene goriv v regiji dosegle rekordno visoke vrednosti. Povprečne cene nafte na liter so:

Slovenija - 1,31 EUR,

Hrvaška - 1,36 EUR,

Srbija - 1,37 EUR,

Bosna in Hercegovina - 1,18 EUR,

Črna gora - 1,30 EUR,

Makedonija - 1,05 EUR,

Albanija - 1,41 EUR.

Je gibanje cene surove nafte na svetovnem trgu vplivalo na dvig cen?

Od začetka leta 2018 cena surove nafte raste. Prvega januarja je bila cena 60,21 dolarja za sod. Cena tega energenta je 22. maja 2018 dosegla najvišjo vrednost v tem letu in znašala 72,88 dolarja za sod, kar je 21-odstotna rast v primerjavi z začetno ceno v začetku leta.

Na povečanje cene surove nafte na svetovnem trgu so vplivi trije dejavniki:

Sporazum Opeca in Rusije, ki je začel veljati v začetku leta 2017, o zmanjšanju črpanja tega energenta ter vračanju cene surove nafte v ravnovesje. Venezuela kot ena največjih izvoznic surove nafte v okviru Opeca ima gospodarske težave, ki vplivajo tudi na njeno naftno industrijo. Izvoz surove nafte iz Venezuele je zmanjšan, kar dodatno zmanjšuje ponudbo tega energenta na svetovnem trgu in dodatno vpliva na povečanje cene surove nafte. Umik Združenih držav Amerike iz pogodbe o jedrski razorožitvi z Iranom in napoved ponovne uvedbe sankcij proti Iranu, ki je eden največjih izvoznikov surove nafte v okvirju Opeca, sta prinesla strah, da sankcije lahko upočasnijo izvoz surove nafte iz te države in s tem dodatno dvignejo ceno tega energenta.

Obstaja možnost povečanja oscilacij na ceni surove nafte zaradi približevanja rednega srečanje Opeca 22. junija na Dunaju, na katerem naj bi govorili o povečanju črpanja surove nafte.

Ste vedeli, da lahko prek spleta trgujete s ceno surove nafte na svetovnem trgu?

Če imate računalnik ali mobilni telefon, se lahko prek spleta in platform za trgovanje povežete na svetovni trg in v realnem času trgujete s ceno surove nafte.

Trgovanje poteka tako, da če domnevate, da bo cena surove nafte v naslednjem obdobju rasla, vstopite v nakupno pozicijo. Če bodo vaše napovedi točne in se cena poveča, ste si zagotovili potencialni dobiček. Če vaše napovedi ne bodo točne in cena pade, boste imeli izgubo. Trgujete s ceno in ne s fizičnim izdelkom, enako velja tudi v obratni smeri. Če domnevate, da bo cena surove nafte padla v naslednjem obdobju, vstopite v prodajno pozicijo. Če bodo vaše napovedi točne in cena pade, ste si zagotovili potencialni dobiček. Če vaše napovedi ne bodo točne in se cena zviša, izgubite sredstva.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako se naučiti trgovati s ceno surove nafte (t. i. finančna pogodba za razliko v ceni, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen priročnik Kako trgovati s ceno surove nafte. Priročnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Fortrade v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

Pogodbe o razliki v ceni (CFD) predstavljajo proizvode, ki temeljijo na finančnem vzvodu in imajo visoko raven tveganja za Vaš kapital, ker lahko cene hitro postanejo neugodne za Vas. Svoja sredstva lahko izgubite, vendar ne več, kot je bila višina vašega depozita. Ti proizvodi morda ne bodo primerni za vse stranke, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. To gradivo ni ne ponudba, ne povpraševanje in ne transakcija glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejme nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo teh komentarjev, pa tudi ne za posledice, ki lahko iz tega izvirajo. Ni nikakršnega zagotovila in ne garancije glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Posledično vsaka oseba, ki ravna po njih, to dela popolnoma na lastno tveganje.