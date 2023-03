Skrivnost novincev na lestvici 100 najbogatejših Slovencev?

Nihče od najpremožnejših ljudi v Sloveniji ni na tem seznamu po naključju. Bodisi so svoje premoženje ustvarili sami, ali pa so ga podedovali in nato še zelo uspešno oplemenitili.

Ampak po naključju niso tam kjer so.

Analizirali smo, kaj je večini skupnega in kaj se lahko naučite od njih.

S čim je obogatela večina letošnjih novincev na lestvici najbogatejših Slovencev?

Tehnologija.

Kar 5 od 10 najpremožnejših posameznikov v Sloveniji je obogatelo na račun tehnologije. V digitalni dobi, kjer mobilni telefoni, internet in aplikacije zaznamujejo naše vsakdanje življenje, ne preseneča, da je tehnologija najhitreje rastoča in hkrati najdonosnejša panoga zadnjega desetletja.

Znotraj te kategorije obstaja še prav poseben segment, ki izredno izstopa šele zadnjih sedem let.

Na svetovnem nivoju je povzročil pravo revolucijo. Zahvaljujoč nekaterim slovenskim vizionarjem pa smo razvoj in bogastvo, ki ga prinaša decentralizacija, spremljali čisto iz prve vrste.

Po Damjanu Merlaku in Nejcu Kodriču iz Bitstampa, imamo zdaj na lestvici najbogatejših tudi novega inovatorja, ki svoje znanje in izkušnje širi znotraj blockchaina.

To je Štefan Kukman, 17-odstotni lastnik podjetja CargoX.

Omenjeno podjetje prebija led s kripto rešitvijo v konservativni logistični panogi. Lani so imeli približno 10 milijonov evrov dobička, za letos napovedujejo, da ga bodo potrojili. Kukmanovo premoženje v letu 2022 je bilo ocenjeno na kar 36,2 milijona evrov.

V kratkem intervjuju je nedolgo nazaj dejal:

»Zelo težko je koga navdušiti za rešitve na blockchainu, ker vsi najprej pomislijo na kriptovalute in prevare. Vztrajali smo, ker je to idealna tehnologija za prenos tovornih listov.« Štefan Kukman, 86. najbogatejši Slovenec

Njemu se je to vztrajanje in zaupanje v to tehnologijo zelo izplačalo!

Kaj sploh je blockchain?

(ne ustrašite se, če naslednjih pet stavkov ne bo razumljivih. Bistvo pride za tem.)

Blockchain je tehnologija veriženja blokov in predstavlja porazdeljeno bazo podatkov, ki je v skupni rabi med vozlišči računalniškega omrežja. Podatki so shranjeni in distribuirani v verigi blokov, ki jih povezuje kriptografija.

Blockchain se uporablja za varen in transparenten prenos podatkov brez potrebe centraliziranega nadzora. To nam omogoča nove načine poslovanja in upravljanja podatkov.

Tako, teorija je za nami. Gremo pogledati primere.

Kdo že uporablja blockchain?

Čeprav večina ljudi še vedno ne ve veliko o blockchain tehnologiji, ta že spreminja mnogo industrij in podjetij!

Kar 81 od 100 največjih podjetij na svetu je že seznanjena z blockchain tehnologijo!

Da prav ste prebrali.

Podjetja kot so Microsoft, Samsung, in Novartis že danes razvijajo aplikacije na blockchain tehnologiji.

Kako lahko tudi vi izkoristite potencial blockchain tehnologije?

Večina izmed nas žal nima znanja ali časa ustvarjati novih tehnologij na blockchain omrežju.

Kljub temu pa lahko izkoristite ogromen potencial blockchain tehnologije.

To lahko naredite preko investicij v podjetja, ki razvijajo svoje projekte na blockchain tehnologiji.

Tako lahko z njihovim razvojem in rastjo, profitirate tudi vi.

Z nakupom kriptovalut lahko postanete delni lastniki projektov, ki bodo v naslednjih letih spreminjali svet.

Foto: flickr.com »To je prva tehnologija, ki ima potencial da spremeni svet kot ga je internet.« Marc Andressen, ustanovitelj prvega spletnega brskalnika

Ali je sedaj pravi čas za investicijo v blockchain tehnologijo in nakup kriptovalut?

Poglejmo torej nekaj dejstev glede tega, če je zdaj pravi čas za nakup kriptovalut.

1. Ko se naložba nahaja pri nizkih vrednostih, o njej ne bo veliko govora.

Vsekakor so kriptovalute v trenutnih razmerah s strani mnogih medijev spregledan segment.

Najuspešnejši vlagatelji uporabljajo preverjene principe, ki delujejo že stoletja. To je skrivnost tistih, ki skozi vse krize pridejo še močnejši.

Rast premoženja ni posledica tega, da kradejo, kot je to priljubljeno mnenje večine ljudi, pač pa je to posledica poguma - poguma, da delujejo drugače kot večina, poguma, da investirajo svoj denar takrat, ko so stvari videti tako slabo, da večina beži.

V nasprotju z uspešnimi investitorji povprečni vlagatelji kupujejo, ko cene že močno rastejo - tako zamudijo glavnico donosa - ali pa celo šele takrat, ko so cene že na vrhuncu.

In to je napaka.

Glavno načelo trgovine je enako že od začetka civilizacije - kupi poceni, prodaj drago.

In danes smo v obdobju, ko lahko kupujemo naložbe po "razprodajnih cenah".

V podobni situaciji lahko danes najdemo kriptovalute.

To je že prvi dober pokazatelj, da so cene ugodne in da je pravi čas za investicijo.

2. Kam bo investirala prihodnja generacija?

Drugi pokazatelj, ki ga ne smemo spregledati govori, zelo jasno in glasno. Raziskave kažejo, da mlajše generacije veliko raje vlagajo v digitalne naložbe, kot generacija pred njimi.

Raziskave podjetja ene izmed največjih investicijskih bank Fidelity kažejo, da so mlajše generacije kar 5-krat bolj naklonjene naložbam v digitalne valute kot generacija pred njimi.

Ta generacija bo v naslednjem desetletju podedovala več kot 68.000 milijard dolarjev.

3. Katero izmed priložnosti lahko dobim po trenutno najnižjih cenah?

Medtem, ko je delniški trg (S&P 500) padel za 11%, Nasdaq za 0,15%, lahko kriptovalute (CMC 200), danes kupimo kar 50% ceneje kot pred letom dni.

Če se pričakovanja izkažejo kot pravilna, lahko smatramo, da nas čakajo donosi, kot jim še nismo bili priča.

Kako izbrati prave kripto projekte?

Tu je treba paziti na naslednje dejavnike:

- Izbrati morate prave kriptovalute, ki imajo dolgoročen potencial, za njimi pa stoji priznana ekipa, ki se že lahko ponaša z dosežki iz preteklosti. Ne kupujete le zato, ker so poceni.

- Primerno morate poskrbeti za varnost vašega borznega računa in vaših sredstev.

- Smiselno je, da sredstva pošljete v hladno hrambo, pri čemer ne smete izgubiti ključa.

- Sproti spremljajte, kaj se dogaja s kriptovalutami v vaši košarici.

Ali obstaja enostavnejša rešitev?

Alternativna rešitev, da se izognete vsem tem korakom je, da investirate v košarico kriptovalut, kjer namesto vas upravljavec poskrbi za vse našteto.

Strokovnjaki, ki spremljajo trg 24/7, so najbolj primerni za to, da upravljajo vaše investicije na kriptotrgu.

Če sami nimate dovolj izkušenj ali znanja s področja investicij v kriptovalute, da bi sami opravili podrobne analize trga, smo pri podjetju Incrementum za vas ustanovili prvo košarico kriptovalut v Sloveniji.

S košarico Incrementum je investiranje povsem preprosto.

Smo edino podjetje v Sloveniji z več kot štirimi leti preverljivih rezultatov in eden od 18 registriranih ponudnikov storitev virtualnih valut pri Uradu za preprečevanje pranja denarja.

Ta najmlajši segment trga kapitala, ni več tako mlad. Počasi dozoreva, to pa pomeni, da se bo v nekem trenutku njegova rast tudi upočasnila in bo postala vse bolj podobna gibanju na delniških trgih. Takrat bo veliko težje najti projekte, ki bi lahko ustvarili visoke donose.

Zato je zdaj verjetno ena zadnjih dobrih priložnosti za ugoden nakup kriptovalut.

Tisti, ki tega ne vedo, bodo čakali na eksterno potrditev za nakup. Investirali bodo takrat, ko bodo o kriptovalutah spet govorili na vsakem koraku.

Takrat pa ne bo več dober čas za nakup ampak za prodajo. Tečaji bodo spet visoki in pametni investitorji bodo takrat prodajali in zaklepali dobičke.

Če želite biti prisotni na trgu kriptovalut s pomočjo strokovne ekipe in želite izkoristiti eno zadnjih priložnosti za ugoden nakup, si rezervirajte brezplačen termin z enim izmed naših strokovnih svetovalcev.

Skupaj bomo ugotovili ali je svet decentraliziranih modernih tehnologij primeren za vas, končna odločitev ali boste izkoristili trenutno stanje trga pa bo seveda vaša.

Naša ekipa finančnih svetovalcev je po 70% rasti kripto trga v 2023 zelo zasedena.

