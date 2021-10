Kako naložiti denar, da bo prinašal visoke donose?

Želja vsakega vlagatelja je poznati uspešen recept, kako oblikovati oseben naložbeni portfelj, ki vam bo z visokimi donosi tlakoval pot do povečanja vašega premoženja. Do tega vam lahko pomagajo v Finančni hiši. Za vas so pripravili predlog portfelja, ki vam bo omogočil, da uspešno preživite prav vsa obdobja na borzi ter nagradno igro, v kateri lahko z malo truda osvojite tudi 100 evrov v točkah delniškega vzajemnega sklada po izbiri.

Ameriški poslovni časnik American Economic Review je izdelal študijo o tem, koliko so investitorji v zadnjih desetih letih zaslužili in koliko bi zaslužili, če bi portfelj v tem času pustili nedotaknjen. Rezultati so bili presenetljivi in kažejo, da je povprečen vlagatelj v tem času zaslužil le 50 odstotkov tistega, kar bi zaslužil, če bi delnice pustil pri miru.

Foto: Finančna hiša

Foto: Getty Images

Kakšen portfelj vam bo omogočal, da preživite vsa obdobja na borzi?

Z vlaganjem v vzajemne sklade dosežete dva nivoja razpršitve. Prvi je v okviru samega vzajemnega sklada, ki razprši naložbe med številne vrednostne papirje, drugi nivo je razpršitev sredstev v okviru portfelja med različne vzajemne sklade. Kakšno je optimalno razmerje, ki ga vlagateljem svetujejo pri Finančni hiši, si preberite v nadaljevanju.

Vlagajte v razvite trge in razpršite sredstva

Osredotočite se na razvite trge. Jedro portfelja naj tako sestavljajo globalni skladi, ki vlagajo v trge Evrope in ZDA. Prav slednji bodo na daljše časovno obdobje dosegli konstantne donose, s čimer se bo povečalo vaše premoženje. Portfelj naj bo zasnovan tako, da je v njem 70 odstotkov delnic in 30 odstotkov obveznic. To je ključ do vašega uspeha.

V portfelju skladov moramo biti pozorni predvsem na to, da se naložbe skladov v portfelju ne podvajajo. S tem bi vaše premoženje po nepotrebnem postavili v tvegan položaj. Zato je priporočljivo, da so sredstva enakomerno razporejena tako po posameznih panogah kot tudi državah. Če imata dva sklada podobno naložbeno strukturo, je treba opraviti določene prilagoditve portfelja.

Foto: Finančna hiša

Tudi izpostavljenost le določeni panogi, četudi na primer farmaciji ali tehnologiji, ni priporočljiva. Trenutni uspeh panoge je namreč lahko na dolgi rok zavajajoč. Vlagatelj je namreč z odvisnostjo le od ene panoge izpostavljen tveganju. Sredstva morajo biti tudi glede panog razpršena. Prav tako ni priporočljivo, da dodamo v portfelj ozke specializirane sklade.

Foto: Finančna hiša

V Finančni hiši vlagatelju, ki je povprečno nagnjen k tveganju, za obdobje petih let predlagajo, da sredstva med delnicami in obveznicami razprši v razmerju 80 : 20:

80 odstotkov delniških naložb, delniški vzajemni sklad: od tega 80 odstotkov razviti delniški trgi Evrope in ZDA ter 20 odstotkov perspektivni panožni skladi, kot recimo tehnologija;

20 odstotkov obvezniški trgi: obvezni skladi razvitih trgov.

