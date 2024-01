Izjemna priložnost za donosno vlaganje

V FINANČNI HIŠI svetujejo, da jedro portfelja sestavljajo globalni delniški skladi, ki vlagajo v razvite trge, kot sta Evropa in ZDA. Ti bodo dosegali konstantne donose skozi daljše časovno obdobje. Drug pomemben element za večji zaslužek pa je vztrajanje.

Ameriški poslovni časnik American Economic Review je izdelal študijo o tem, koliko so investitorji v zadnjih desetih letih zaslužili in koliko bi zaslužili, če bi portfelj v tem času pustili nedotaknjen. Rezultati so bili presenetljivi. Investitorji so namreč zaslužili polovico manj, kakor bi zaslužili, če bi naložbe pustili nedotaknjene.

Nemški strateg Philipp Vorndran iz finančne družbe Flossbach von Storch svetuje: Če želite pozitivne realne donose, boste seveda večino vložili v delnice. Potem pa se tega recepta držite več desetletij.

Trenutno obdobje je izjemna priložnost za vse, tudi za pristaše varnejših naložb. Zakaj? Smo v obdobju, ko so donosi padli, zaradi česar se trenutno kupujejo poceni točke s postopnim mesečnim vlaganjem, ki omogoča srednjo vrednost.

Strokovnjaki iz FINANČNE HIŠE svetujejo donosno naložbeno varčevanje, ki ima številne prednosti:

Varčevanje v naložbenih policah (delniške naložbe, vzajemni delniški skladi) vam lahko omogočijo mesečno dosmrtno rentno izplačevanje. Vendar jih nikakor ne prekinjajte predčasno. Z vsakim predčasnim prekinjanjem namreč plačate visoke stroške odkupov, predčasnih prekinitev, ob tem pa še zapadete v obdavčitev. Če bost vztrajali vsaj deset let, pa vam ne bo treba plačati niti davka.

Če za otroke navadno ugotavljamo, da morajo izkusiti napake na svoji koži, če želimo, da se bodo nekaj naučili, pa to ne velja za vlaganje. Pri upravljanju z lastnimi prihranki je veliko pametneje, če upoštevamo nasvete strokovnjakov, ki se učijo iz napak, ki so jih storili posamezniki pred nami.

#Vztrajajte. Ne prekinjajte naložbenih polic, ki ste jih sklenili pri zavarovalnicah, predčasno. Če so sklenjene za dobo 20 let, potem vztrajajte. Plačilu davka se boste izognili že po 10 letih.

#Slovenski skladi. Sklepanje naložbenih polic s slovenskimi skladi se lahko hitro izkaže za najdražjo odločitev.

#Zaupajte strokovnjakom. Ni vsak strokovnjak za vse. Prisluhnite ljudem iz stroke in ne sosedom, znancem in drugim samooklicanim gurujem, ki vas lahko nehote hitro usmerijo k vlaganju, ki ga boste kasneje obžalovali.

#Ne vlagajte po rasti. Vsekakor za napako velja vlaganje prihrankov po tem, ko je že prišlo do velikih rasti na trgu. V tem trenutku je večinoma že prepozno za vstop v naložbo. Boljši pristop je vstopanje na trge potem, ko so ti že močno padli.

#Ne špekulirajte. Večina špekulantov na dolgi rok utrpi velike izgube sredstev. Veliko bolj se obrestuje postopna, mesečna naložba, kot pa čakanje na pravi moment za vstop na trg, ki ga v resnici nihče ne pozna dobro.

#Ne spreminjajte naložb ob vsakem premiku na trgu. Enostaven in hiter dostop do informacij preko interneta pomeni, da vlagatelji danes prepogosto spremljajo nihanja na trgih in posledično preveč menjajo svojo naložbeno strategijo. To vodi do prepoznih in napačnih sprememb, te pa posledično v manjši donos ali celo izgubo vrednosti premoženja.

Raje se držite začrtane strategije. Z dobrim finančnim svetovalcem lahko skupaj določita tveganja vaše naložbe glede na vaše osebne preference in sposobnost soočanja s tveganji. Če tveganja težje prenašate, potem bosta skupaj oblikovala temu ustrezno naložbeno strategijo ter sredstva ustrezno razpršila.

Morebitne spremembe v strategiji so dobrodošle le ob večjih spremembah na trgu, nikakor pa ne ob vsakem manjšem premiku.

#Ne iščite najcenejših naložb. Te se na koncu navadno izkažejo za najdražje. Na primer, če izberete naložbo z najnižjimi vstopnimi stroški, ta morda ne bo prinesla konkurenčno visokih donosov.

#Z zlatom se ne služi. Zlato je res najboljši ohranjevalec vrednosti, ni pa najboljši način za dolgoročno konkretno plemenitenje našega premoženja.

#Ne izberite prve ponudbe. Pred vstopom na trg se vedno dobro informirajte in ne izberite prve ponudbe. V FINANČNI HIŠI delujejo neodvisni posredniki, ki vam lahko neodvisno svetujejo, katera priložnost je za vas najprimernejša.

#Ne čakajte na najnižjo vrednost za vstop. Če se še tako trudite, ne morete nikoli uloviti tiste najnižje vrednosti za polog ali najvišje vrednosti za izplačilo. Zato ne iščite primernega trenutka, raje vstopite postopno, z mesečnimi vplačili.

Tako si boste tudi zagotovili varno prihodnost. Če tega še niste storili, ne odlašajte, saj je čas za ta korak tu. Začnite danes.

Nasveti za uspešno vodenje financ tudi v knjigi

Direktorica FINANČNE HIŠE, mag. Karmen Darvaš Fister, opozarja, da začnite z naložbenim varčevanjem čim prej, najbolje kar s prvo zaposlitvijo z nižjimi zneski. Nato vsako leto varčevalni znesek povišujte, kakor se vam viša standard. Pomembno je, da najprej razvijete navado varčevanja. Nikakor predčasno ne prekinjajte varčevanj, ampak sledite zastavljenim ciljem. Sama še danes varčujem v naložbah, ki sem jih sklenila pred dvaindvajsetimi leti, pravi.

Vse te naložbe sem sklenila za namen dodatne rente. Velikokrat me kdo vpraša, koliko pa si zaslužila v tej ali oni naložbi, pa vam povem, da ne vem. Ne spremljam donosov in stanja premoženja, saj so to vse dolgoročne naložbe, že na začetku sklenjene razpršeno. Varčujem preko direktne obremenitve. In to je najboljši recept, če želite vztrajati.

Darvaš Fisterjeva še opaža, da so ljudje preveč brezskrbni glede lastne pokojnine, da preveč dolgo odlašajo, na koncu pa jim je žal, da niso pričeli prej. Poleg tega preveč pogosto spremljajo donose in pri vsakem padcu že panično odreagirajo, in to sebi v škodo. In vse preveč ljudi hlepi po špekulativni naložbah, a se ne zavedajo, da te ne morejo biti edina naložba. Na koncu vedno samo izgubljajo.

Več o njenem razmišljanju najdete v njeni knjigi Postani kreator svojih financ!