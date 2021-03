Boste čez pet let obžalovali svoje finančne odločitve? 6 nasvetov, kako urediti svoje finance.

Oglasno sporočilo

V nadaljevanju vam ponujamo 6 odličnih izhodišč, kako se lahko na dostopen in preprost način seznanite z bolj preudarnim in odgovornim upravljanjem financ. Preverite izbrane predloge, s katerimi boste sprejemali še boljše finančne odločitve.

1. Še nimate finančnih ciljev?

Jasna določitev finančnih ciljev je prvi korak do vaše finančne neodvisnosti. Jih že imate? Vsi si želimo boljše pokojnine, novega doma ali sanjskih počitnic. Vendar dokler želja ne spremenimo v realne cilje z načrtom, jih zagotovo ne bomo uresničili. Zato je ključno jasno določanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev.

2. Znebite se slabih navad

Mogoče poskušate že dlje časa privarčevati nekaj denarja, vendar vam ne uspeva najbolje. To ne pomeni, da se ne trudite dovolj, temveč da so nekatere vaše navade tako zasidrane, da jih verjetno niti ne opazite.

3. Finančna rezerva

Se vam kdaj zdi, da vas življenje ravno po odločitvi, da začnete varčevati, rado preseneti z nujnimi stroški? Nepričakovanih dogodkov v življenju ne moremo preprečiti, zato je pomembno, da smo nanje pripravljeni. Poskrbite za finančno rezervo, to je denar, ki ga načrtno varčujete za nepričakovane situacije.

Uporabite VLAGATELJSKI KALKULATOR in izračunajte, koliko lahko privarčujete.

4. Majhni zneski, velike želje

Prednost vlaganja in plemenitenja premoženja je v tem, da vaš denar dobi dolgoročno priložnost za rast. Tako lahko tudi majhni redni zneski tekom desetih ali 15 let zrastejo v prihranke, s katerimi lahko uresničite tudi velike želje. Veste, da pri Triglav Skladih lahko vlagate že s 30 EUR mesečno?

5. Ne izgubljajte denarja zaradi nizkih obrestnih mer

Ne izgubljajte denarja zaradi nizkih obrestnih mer, oplemenitite ga preudarno s skladom Triglav Preudarni.

"Triglav Preudarni je med novimi skladi najmanj tvegan in je namenjen tistim vlagateljem, ki želijo v okolju ničelnih obrestnih mer svoja sredstva bolj previdno plemenititi, kar pomeni, da si ne želijo visokih naložbenih tveganj, hkrati pa bi želeli, da njihov denar ohranja realno vrednost."

Triglav Skladi so v preteklem letu predstavili štiri nove sklade, ki so prilagojeni času v katerem živimo. Triglav Zeleni, Triglav Tehnologija, Triglav Aktivni in Triglav Preudarni so odgovor na najnovejše trende s področja naložb. Vlagateljem nudijo možnost, da svoja sredstva izpostavijo trendom, ki imajo pomemben dolgoročni potencial za rast. Odgovarjajo potrebam današnjih investitorjev in odsevajo njihove vrednote, ki pa so lahko zelo različne.

Kateri sklad je pravi za vas? Rešite kviz in odkrijte!

6. Naredite prvi korak

Nehajte čakati na "boljše čase", vedno je namreč pravi čas za pričetek varčevanja in vlaganja. Investirajte v kar verjamete! Izberite svoj sklad in si zagotovite kar 50% nižje vstopne stroške*.

Pridobite BREZPLAČNI OSEBNI VARČEVALNI NAČRT za naložbo v vaš najljubši Triglav sklad.

Za brezplačni posvet s finančnim svetovalcem Triglav Skladov pokličite 080 10 19, kjer se lahko dogovorite tudi za videoklic. Več donosnih nasvetov pa najdete na Zaslužite si več.

*Več o pogojih in trajanju trženjske akcije na triglavskladi.si.

Naročnik oglasne vsebine je Triglav Skladi.