Gorenje po prevzemu še kar tone, sindikalisti opozarjajo

Leto dni po prevzemu Gorenja s strani kitajskega Hisensa so razmere daleč od pričakovanih – zaradi precejšnjega pritiska na povečanje tempa dela in slabšanja medsebojnih odnosov se povečuje bolniška odsotnost, vedno več delavcev pa odhaja iz podjetja, je povedal prvi sindikalist Žan Zeba. V Gorenju medtem navedb iz druge roke ne komentirajo.

Iz Gorenja so za STA sporočili, da vsa odprta vprašanja s sindikatom rešujejo skozi socialni dialog znotraj podjetja in ne prek medijev.

Žan Zeba, predsednik sindikata Skei Gorenje, medtem pravi, da podpora, ki jo je imel novi lastnik s strani zaposlenih, upada. Kot je dejal, se v podjetju govori o prihrankih, ki se nikjer ne poznajo, podjetje pa je v izgubi. "Uvajajo se sistemi nagrajevanj, ki niso korektni in niso sprejemljivi. Zaposleni vedno bolj pritiskajo na predstavnike sindikata in sveta delavcev, naj jim pomagamo," pravi Zeba.

Po njegovih besedah sindikat in svet delavcev že od začetka leta opozarjata na težave, ki jih imajo, vendar dobronamerna opozorila nimajo učinka.

Socialni dialog postaja monolog

Po oceni Zebe tudi socialni dialog vedno bolj postaja monolog, kjer se poslušajo, a težav ne rešujejo. Sindikat je pred dnevi vodstvu Gorenja poslal zahteve po dvigu plač in božičnice, vendar odgovora še niso prejeli.

Vemo, da za trenutne razmere ni kriv samo lastnik, veliko je tudi slabe zapuščine iz preteklosti, je dejal Zeba, ki poudarja, da so delavci za podjetje pripravljeni narediti veliko, da pa ima vse svoje meje. "Želimo si Gorenja, ki bo zanimivo tako zdajšnjim zaposlenim kot novim, ki jih bomo glede na obljube vodstva podjetja še kako potrebovali," je dodal.

Delavci v Valjevu stavkali že tretjič letos

Poudaril je tudi, da so razmere podobne tudi v Gorenjevih tovarnah na Češkem in v srbskem Valjevu. V Valjevu je okoli 1500 zaposlenih zaradi prenizkih plač in nečloveških pogojev dela ta mesec za 24 ur ustavilo stroje. To je bila že tretja letošnja stavka v tej tovarni.

Po poročanju medijev so zaposleni v Valjevu postavili šest zahtev. Med drugim zahtevajo 15-odstoten dvig plač, zahtevajo tudi letošnje nadomestilo za pogoje dela, ki so bili dva in pol meseca peklenski, in polno izplačilo stroškov.

Delavci se namreč pritožujejo nad nečloveškimi pogoji na delovnem mestu, še posebno v poletnem času, ko naj bi jih pogosto obiskali tudi reševalci. Poslovodje naj bi bili pod velikim pritiskom, ki so ga nato prenašali na zaposlene. Vložene naj bi bile tudi prijave mobinga na delovnem mestu, saj ljudje ne morejo dobiti prostega dne.

Če vodstvo tovarne ne bo sprejelo njihovih zahtev in če ne bo dogovora, so stavkajoči v Valjevu napovedali petdnevno stavko.