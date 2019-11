Zamenjali šefa Intereurope. Kam je izginil milijon evrov?

Zakaj se je moral posloviti direktor Intereurope, največje domače logistične skupine? In kateri posli so pripeljali do zamenjave na vrhu?

Nadzorni svet Intereurope je na današnji seji razrešil predsednika uprave Ernesta Gortana.

Novico, ki smo jo prvi objavili na Siol.net, so ravnokar potrdili tudi v družbi. Za začasnega predsednika uprave so za obdobje največ leta dni imenovali dosedanjega člana uprave Marka Cegnarja. Hkrati so za novega člana uprave imenovali Matijo Vojska, do sedaj člana nadzornega sveta.

Kaj konkretno je bil razlog za zamenjavo, uradno ni znano. V Intereuropi so pojasnili zgolj, da je šlo za "zamude pri uvajanju ustreznega sistema korporativnega upravljanja in ustreznega sistema odkrivanja in preprečevanja prevar". Kot smo neuradno izvedeli, pa so razlog za menjavo na vrhu dogajanja v hčerinskih družbah na območju nekdanje Jugoslavije. Sodu naj bi izbilo dno dogajanje v Intereuropini družbi na Hrvaškem.

Spornih naj bi bilo za 1,6 milijona evrov plačil računov, za katere naj bi nadzorniki sumili, da so fiktivni. Nadzorniki, ki jih vodi Vojko Čok, naj bi si bili enotni, da Intereuropa ne obvladuje hčerinskih družb v tujini. Odgovornost za to so pripisali Gortanu, ki so mu aprila podaljšali mandat za dve leti.

Novi začasni prvi mož Intereurope Marko Cegnar je sicer ravno v Intereuropinem podjetju iz Zagreba opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora.

Začasni novi predsednik uprave Intereurope naj bi postal Marko Cegnar. Foto: Intereuropa

Že pred tem je imela Intereuropa veliko težav v Srbiji, kjer se je sprla s solastnikom hčerinskega podjetja, in v Črni gori. Tamkajšnje podjetje Zetatrans, ki je v večinski lasti Intereurope, je takrat izgubilo dober milijon evrov zaradi prevare s skladiščenjem naftnih derivatov v Črni gori, v kateri je sodelovalo podjetje Vuk Petrol. Po njegovem stečaju so v Zetatransu ugotovili, da so rezervoarji pod carinskim nadzorom prazni, zato so morali sami prevzeti obveznosti za dobavo goriva in do carinske uprave.

Zaradi objektivne odgovornosti za nepravilnosti v Črni gori je leta 2017 s položaja morala oditi nekdanja članica uprave Intereurope Tatjana Vošinek Pucer. Zamenjal jo je Marko Rems. Že takrat naj bi nadzorniki Gortanu pokazali rumeni karton.

Gortan je Intereuropo vodil od leta 2009, ko je na položaju nasledil Andreja Lovšina. Do kadrovskega pretresa prihaja v tednu, ko naj bi Pošta Slovenije dokončno zaključila nakup Intereurope.

Foto: STA

Skupina Intereuropa je v prvih šestih mesecih letos ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrti.

Medtem so bili prihodki od prodaje, ki so se okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov, nižji od načrtovanih. Kot so pojasnili v Intereuropi, so bili prihodki pet odstotkov nižji od načrtov, na kar so vplivali predvsem izpadi enkratnih načrtovanih poslov v letalskem, železniškem ter cestnem in domačem prometu.

Razloge za boljši končni rezultat gre iskati predvsem v enkratnemu dogodku, in sicer predvsem v prejetem plačilu več let stare poslovne terjatve na podlagi sodne poravnave.

Stroški dela so bili v prvi polovici leta za en odstotek višji od enakega obdobja, na kar je najbolj vplivala rast povprečnih stroškov dela na zaposlenega. V skupini Intereuropa je po zadnjih podatkih zaposlenih 1359 delavcev, kar je 32 zaposlenih več kot konec lanskega leta.