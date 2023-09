Zaposlite se v enem od najperspektivnejših poklicev

Potrebe na trgu dela se neprestano spreminjajo. Včasih se tako zgodi, da vam poklic ne omogoča več kariernega in osebnega razvoja, temveč že nekaj časa stojite na mestu. Če iščete boljše pogoje dela, kjer so večje možnosti kariernega napredovanja, visoka plača in prilagodljiv urnik dela, je morda čas, da razmislite o zamenjavi poklica. To pa ne pomeni le prehoda iz ene službe v drugo, temveč lahko pomeni celovit preobrat v načinu življenja in izpolnitvi.

Sprememba poklica je sprva lahko strah vzbujajoča misel. A s pravim pristopom pomeni novo uspešnejše poglavje vašega življenja. Pomemben korak v tem procesu je pridobivanje novih znanj in veščin, ki omogočajo uspešen prehod v drugo panogo.

Povečana potreba po strokovnjakih s področja informacijske tehnologije

Zaradi pospešene digitalizacije postajajo digitalne veščine ključne tako v vsakodnevnem življenju kot na delovnem mestu. Slovenija ima kakovosten kader na tem področju, a ta ne zadošča potrebam. Vse več podjetij se zaveda pomena usposobljenih posameznikov s področja programiranja. Tudi vedno več posameznikov v tem poklicu vidi perspektivno kariero, zato se odločijo za certificirana izobraževanja s področja najbolj iskanih veščinah v panogi IT.

Reševanja perečega vprašanja kadrovskega primanjkljaja kakovostnih programerjev v podjetjih so se lotili tudi v okviru tečajev Coders Lab. Uveljavljena mednarodna blagovna znamka, ki deluje pod okriljem dveh založb, Rokus Klett in Modrijan izobraževanje, uspešno usposablja programerje po vsej Evropi. Kot pravi Primož Zupan, izvršni direktor za nove poslovne modele in inovacije v Založbi Rokus Klett, so raziskave trga pokazale, da v Sloveniji obstajata zanimanje in potreba po tovrstnih strokovnjakih. "V svojih dosedanjih delovnih izkušnjah sem kot direktor v različnih podjetjih, ki so neposredno delala s programerji, spoznal, da ima Slovenija tu zagotovo kakovosten kader. Izziv je, da je potreb bistveno več, kot je na voljo ustreznih ljudi."

S svojo ponudbo inovativnih, preverjenih in certificiranih tečajev Coders Lab se je podjetje osredotočilo na najbolj iskane veščine v IT-sektorju in tako že več kot devet tisoč posameznikom omogočilo preoblikovanje njihove kariere in tako zaposlitev v najboljših IT-podjetjih po vsem svetu.

Coders Lab je mednarodno priznana blagovna znamka z več kot desetletno tradicijo, ki v Slovenijo prinaša revolucionarne tečaje na področju informacijske tehnologije. Zagotavljajo mednarodno priznana izobraževanja na področju informacijske tehnologije, ki omogočajo hitro menjavo poklica in učinkovito pridobivanje digitalnih kompetenc. Poudarek je na praktičnih znanjih, ki jih bodo tečajniki potrebovali pri svojih delodajalcih.

Komu so tečaji namenjeni?

Za vpis na tečaj ni potrebno predhodno znanje o programiranju, niti izkušnje iz informacijske tehnologije. Tečaji so prilagojeni tako začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo nekaj izkušenj.

"Program je namenjen vsem, ki si želijo vstopiti v svet programiranja. Predznanje ni pogoj za vpis na tečaj, saj so tečaji prilagojeni začetnikom. Tečaji se osredotočajo na praktična znanja, tako lahko tečajnik na koncu suvereno vstopi na delovno mesto razvijalca začetnika," pojasni Zupan in nadaljuje: "Naša najširša ciljna skupina je aktivno prebivalstvo srednjih let, ki si želi spremembe v karieri in jih vleče v panogo IT. Nato študentje oziroma mladi, ki so šele na začetku svoje kariere, posamezniki, ki so trenutno nezadovoljni na svojem poklicnem področju in stremijo k boljšim pogojem dela, tisti, ki ob svojem rednem delu želijo še projektno delo, ki jim omogoča dodatni zaslužek, ter podjetja, ki želijo svoje zaposlene izobraziti na področju programiranja ali določen kader prekvalificirati v razvijalce ali testerje programskih rešitev."

Ena od številnih prednosti dela v IT-industriji so visoke plače, ki zagotavljajo priložnost za hitro doseganje stabilnosti in udobno življenje. Poleg tega programerji pogosto delajo na daljavo oziroma imajo prilagodljiv urnik dela. Učenje osnov programiranja, obvladovanje novih tehnoloških orodij in pridobivanje certifikatov lahko odprejo vrata do perspektivnih karier z IT-področja.





Tečaji, prilagojeni posameznikom

Coders Lab ponuja različne tečaje, od intenzivnih tečajev programiranja do uvodnih tečajev za testerje programske opreme. Njihovi tečajniki se v okviru izobraževanja srečujejo z učitelji in mentorji iz priznanih IT-podjetij, izkušenimi programerji, ki jih usmerjajo pri izzivih individualnih projektov. Tako so tudi učna gradiva napisana v skladu s pričakovanji trga dela do programerjev začetnikov. To omogoča tečajnikom razvoj praktičnih veščin in pridobivanje samostojnosti.

Izobraževanje traja od pet do 24 tednov in tečajnike pripravi na prvo zaposlitev v IT-sektorju. Urniki in oblike tečajev se prilagajajo potrebam in sposobnostim tečajnikov. To pomeni, da lahko izbirate med različnimi oblikami tečajev, od vikend ali večernih tečajev do tečajev v živo v Ljubljani ali prek spleta. Med izobraževanjem imate neprestano podporo mentorjev in predavateljev, ki prihajajo iz IT-podjetij in imajo bogate praktične izkušnje.

Cilj tečajev Coders Lab je omogočiti posameznikom, ne glede na njihove izkušnje ali starost, hitro in učinkovito pridobivanje znanj in veščin, ki jim omogočajo vstop na konkurenčen trg dela v sektorju informacijske tehnologije. Raziskave kažejo, da sta prekvalifikacija in prestop v ta sektor pritegnila veliko zanimanja morebitnih tečajnikov kot tudi podjetij, ki želijo izboljšati znanje svojih zaposlenih.