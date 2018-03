Zakaj so trgovine ob nedeljah še naprej odprte #video

Dva meseca, v katerih bi po dogovoru s sindikati morali spremeniti nedeljski urnik trgovin, sta mimo. In čeprav bi morale trgovine delati samo še vsako četrto nedeljo, so še naprej odprte po starem. Kdo bo tisti, ki bo nad tem izvajal nadzor in izrekal kazni?

Video: Planet TV

Novinarka Planet TV Veronika Lavrenčič je razkrila, da to ni v pristojnosti inšpektorata za delo. Prav tako kazni ne moreta izreči ne sindikalna centrala ne trgovinska zbornica.

Po dveh mesecih spet potrkamo na vrata predstavnika trgovcev. Trgovska podjetja so mu v tem obdobju morala poslati novo ureditev delovnega časa trgovin ob nedeljah.

"Ker so te omejitve precej stroge in visoke so tudi kazni, je marsikatera trgovina zaprta. Nekatere so odprte samo na primer dve nedelji na mesec," je pojasnil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič.

Tako so na primer v Mercatorju, kjer imajo v enem kraju po več trgovin in premalo zaposlenih, ob nedeljah določene zaprli. Obenem pa opozarjajo na težavo mesnic in ribarnic, kjer je kader že dlje časa deficitaren.

Nadzor na plečih sindikalnih zaupnikov

A pri tem se že takoj pojavi prva težava: kdo bo izvajal nadzor nad trgovinami in preverjal, ali se držijo kolektivnega dogovora? Rožič zatrjuje, da je to na plečih sindikalnih zaupnikov. "Spremljamo, ljudje in člani nam javljajo in nato se odzovemo ali opozorimo podjetje, da krši dogovor. Ali pa opozorimo inšpekcijo in ta potem ukrepa," je povedal Rožič.

Vendar po naših podatkih delovna inšpekcija delodajalcem ne more izdati denarne globe, saj gre, ko govorimo o delovnem času, za dogovor v kolektivni pogodbi, ne za zakon. Tako lahko delodajalcu izda le ureditveno odločbo, naj ta dogovor spoštuje.

Čeprav bi omenjeni zakon moral ščititi interese delavcev, ga nekateri kritizirajo. V trgovini, kjer ne želijo biti imenovani, pravijo: "V nakupovalnem središču imamo trgovino s tremi redno zaposlenimi, ki so pred dogovorom uspešno pokrivali naše potrebe za delo ob nedeljah. Zaradi njihovega statusa zdaj nobena od njih ne sme opravljati nedeljskega dela, čeprav si ga želijo. Zaradi najemne pogodbe trgovine ne smemo zapreti, prav tako ne moremo zaposliti dodatne osebe, ker bomo ustvarjali izgubo."

Kot so nam še povedali na inšpektoratu za delo, so njihovi inšpektorji vsak dan na terenu, za zdaj pa opozorila o nespoštovanju kolektivne pogodbe niso izdali še nikomur.