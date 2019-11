Zakaj je kriza naš najboljši prijatelj?

Oglasno sporočilo

Neuspeh je eden ključnih korakov do uspeha, je iz lastnih izkušenj prepričan Ali Mahlodji , ki raje kot o svojih dosežkih na področju tehnologije, znamčenja in digitalne optimizacije govori o svojih poslovnih začetkih, brez dlake na jeziku tudi o padcih in spotikah, ki so nenazadnje pripomogli k njegovemu uspehu. Kaj je zanj uspeh in zakaj se morda razlikuje od tega, kako ga dojema večina, bo znano na uvodnem, nekoliko drugačnem uvodnem nastopu 21. konference medijskih trendov SEMPL , ki bo 28. in 29. novembra v Portorožu.

Ideje, vizije, načrti in cilji so pomembni sestavni deli življenja in poslovanja, vendar je za pravi napredek včasih treba spremeniti smer. Sposobnost opustiti preteklost in se hitro prilagoditi drugačnim okoliščinam nam omogoča, da se v življenju naučimo veliko novih stvari, ki so bistveno bolj koristne za prihodnost. Kako je številne krize znal izkoristiti v svoj prid, bo v Teheranu rojeni Mahlodji povedal v navdihujoči osebni izpovedi, ki zagotovo nikogar ne bo pustila ravnodušnega.

Sicer pa si je kot glavno poslanstvo zadal ljudi naučiti, kako najbolje izkoristiti »tukaj in zdaj« ter zakaj sta ključna nenehno učenje in vztrajnost. Recept, kako uspeti v prihodnosti, torej ni napisan samo za tiste, ki živijo v najbolj tehnološko naprednih okoljih in upravljajo z največjimi proračuni. Težava, pravi Ali, je tudi v tem, da v svetu instant uspeha, pritiskov s strani medijev in nerealnih podob z družbenih omrežij več časa posvetimo poskusom posnemati uspeh nekoga drugega kot temu, da bi našli v življenju tisto, kar nas resnično veseli.

Da je sam dokaz tega, k čemur spodbuja množice na svojih nastopih, dokazuje z razgibanim življenjepisom, kjer med drugim piše tudi begunec in po 40 neuspelih kariernih poskusih danes strasten in večkrat nagrajeni podjetnik, soustanovitelj, glavni vizionar in pripovedovalec zgodb pri mednarodno priznani spletni videoplatformi, ki deluje kot "priročnik" za življenjske zgodbe in zaposlitve, WHATCHADO. Tudi s slednjim Ali ostaja zvest iskanju resničnega poslanstva posameznika.

Naročnik oglasne vsebine je SEMPL.