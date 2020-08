Ali tudi vi delate v podjetju, kjer si zaposleni med seboj zaupate, se spodbujate in ne tekmujete, ampak veliko sodelujete? Je vaš odnos do dela pozitivno naravnan in ste ponosni na ugled svojega podjetja v širšem okolju? Verjetno vam zavida veliko ljudi, ki nimajo te sreče na svoji poklicni poti.

Kaj vpliva na zadovoljstvo na delovnem mestu?

Zadovoljstvo na delovnem mestu ne temelji le na delovnem rezultatu, kot je plača, ampak tudi na pogojih in procesih, ki zagotavljajo plačo, vključno z organizacijo dela, dobro informiranostjo, samostojnostjo, intenzivnostjo dela ter zdravjem in varnostjo pri delu.

Delavec, ki vsako jutro z veseljem vstopi v pisarno, bo delo opravljal z večjim užitkom, hitreje in bolje kot delavec, ki zjutraj začuti kepo v grlu, ko pomisli, kaj ga čaka v službi. Strah in slabi odnosi med kolegi so največji uničevalci dobrega počutja v službi.

Zadovoljni delavci so veliko bolj motivirani, kar pomeni, da se bolj trudijo za boljše poslovne rezultate za splošen uspeh podjetja, so veliko bolj angažirani in manj odsotni z dela. Podjetje lahko z bolj zadovoljnimi zaposlenimi pridobi veliko konkurenčne prednosti.

Vsako podjetje bi moralo zato redno izvajati raziskovanje zadovoljstva zaposlenih in na podlagi rezultatov razvijati primerne motivacijske dejavnike, ki lahko vključujejo pohvale, priznanja, nagrade, različna izobraževanja in usposabljanja. Nadrejeni lahko za zadovoljstvo zaposlenih naredi zelo veliko s svojo odprto in spodbudno komunikacijo

Vsak potrebuje drugačno spodbudo

Foto: Getty Images

Izbira motivacijskih "orodij" pa je seveda odvisna od značaja zaposlenega, saj vsak zaposleni potrebuje drugačen pristop, da dosežemo delovno učinkovitost in ustvarjalnost. Nekaterim pomaga več osebnega stika in izboljšana komunikacija, drugi se bolje počutijo, če je prostor bolj urejen, spet drugi potrebujejo več pohvale in postopno povečevanje pooblastil.

Čisto na vrhu seznama stvari, ki vplivajo na počutje na delovnem mestu, so komunikacija med zaposlenimi in odnosi, ki jih imajo z neposredno nadrejenimi. Zelo pomembne so osnovne stvari – da so nadrejeni spoštljivi do vseh zaposlenih ter da se zavedajo, da so vsi delavci dragocen del organizacije oziroma podjetja.

