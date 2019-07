Zadnji dan za poračun dohodnine, zavezanci morajo vrniti 41 milijonov evrov

Po prvem svežnju informativnih izračunov dohodnine za 953.500 zavezancev, izdanem konec marca, je konec maja na pošto romal še drugi sveženj informativnih izračunov za dodatnih 590.109 zavezancev.

Zavezanci morajo državi vrniti dobrih 41,1 milijona evrov

Od teh je finančna uprava (Furs) za 60,1 odstotka zavezancev izračunala, da bodo del plačane dohodnine dobili povrnjen. Povprečni znesek vračila je 582 evrov, vsem skupaj pa bo država vrnila 206,5 milijona evrov. Denar lahko na svojih bančnih računih pričakujejo danes, kar pa ne velja za tiste, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, saj so vračilo prejeli že pred dvema tednoma.

Da morajo dohodnino doplačati, je pisalo na izračunih za nekaj več kot eno četrtino zavezancev iz drugega svežnja. Ti morajo zahtevani znesek prav tako poravnati najpozneje do danes, in sicer v povprečju vsak 311 evrov oziroma v skupnem znesku 41,1 milijona evrov. Izjema so zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

Preostalih 17,5 odstotka izračunov v drugem svežnju je bilo brez vračila ali doplačila dohodnine. Informativnega izračuna dohodnine niso prejeli tisti, za katere na Fursu od izplačevalcev dohodkov niso prejeli podatkov o odmeri dohodnine. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, in to najpozneje do danes.