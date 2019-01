Za Namo prevzemna namera

Družba Ljubljanica je objavila prevzemno namero za prevzem trgovskega podjetja Nama. Lastniki so družbo neuspešno skušali prodati v minulih letih, sedaj pa se za veleblagovnico v centru Ljubljane zanima družba za finančne storitve v lasti Trigala, ki je skupno podjetje Zavarovalnice Triglav in nemške družbe KGAL za upravljanje naložb.

Namero za prevzem je objavila družba Ljubljanica. O tem je obvestila agenciji za trg vrednostnih papirjev in varstvo konkurence ter upravo in predstavnike delavcev Name. Prevzemno ponudbo bo objavil v 10 do 30 dneh po objavi namere, izhaja iz današnje javne objave v časniku Delo.

Največji lastniki Name, Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica in Triglav skladi, so skušali Namo prodati v letih 2016 in 2017, a niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup. Zdaj se zanjo zanima družba v lasti Triglava in nemške družbe KGAL, izhaja iz Ajpesa.

Lanski rezultati slabši od predlanskih

Nama je bila kot prva slovenska veleblagovnica ustanovljena leta 1946. Lani je bilo za družbo leto prestrukturiranja z novo strategijo. Ta do leta 2021 temelji na razvoju in izboljšanju poslovanja trgovske in nepremičninske dejavnosti.

Nama je v lanskih prvih devetih mesecih ustvarila 10,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka manj kot v enakem obdobju predlani in 1,5 odstotka pod načrti. Ustvarila je okoli 147.000 evrov čiste izgube, potem ko je enako obdobje predlani končala z 210.000 evrov čistega dobička.