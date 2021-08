Z ljubljanskega letališča tudi v španski Madrid

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je od danes na voljo nova letalska povezava, in sicer v Madrid. Povezavo zagotavlja španski letalski prevoznik Iberia, ki bo v špansko prestolnico do konca avgusta letel dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih. V Fraportu Slovenija si želijo, da bi linija čim prej postala celoletna.

Prvo letalo Iberie so na ljubljanskem letališču pričakali z vodnim krstom in s krajšo slovesnostjo s simboličnim prerezom traku ob vzpostavitvi povezave. Z Airbusovim letalom tipa A320 je v Ljubljano po pojasnilih vodje letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janeza Krašnje prispelo nekaj več kot 140 potnikov, nazaj v Madrid jih je odletelo okoli 70.

Iberia bo sicer lete zagotavljala le avgusta, v upravljalcu ljubljanskega letališča pa pričakujejo, da bodo po vzoru drugih podobnih prevoznikov, kot je denimo British Airways, dobri rezultati v prvi sezoni vplivali na to, da bo letov v prihodnjih letih več kot letos.

Krašnja računa, da bi Iberia v prihodnji poletni sezoni povečala število frekvenc letov in tudi podaljšala sezono. "Naša želja je, da linija postane čim prej celoletna," je poudaril.

Španski trg je posebnega pomena tako na gospodarskem kot turističnem področju, še posebej se Fraportu Slovenija zdi pomembno, da bodo imeli potniki na liniji med Ljubljano in Madridom možnost številnih letov prek Madrida, ki je eno večjih evropskih letalskih središč. Tako bodo slovenski potniki lahko leteli v razvojni mreži Iberie povsod po svetu, predvsem v Latinsko Ameriko.

V Fraportu novo linijo zelo cenijo in so zadovoljni, da jim jo je uspelo vzpostaviti v teh težjih časih pandemije covida-19. To po mnenju Krašnje pomeni, da Slovenija postaja vedno močnejša in vse bolj priljubljena letalska destinacija, kar jih bodri za nove uspehe na tem področju.

Vzpostaviti želijo še vsaj tri destinacije

Destinacija v Madrid je 12. z ljubljanskega letališča, do konca septembra pričakujejo še vsaj tri. "Glede na epidemiološke čase je to kar lepa številka, s katero smo zadovoljni," je dejal Krašnja, ki je med kmalu vzpostavljenimi novimi destinacijami omenil Dubaj. Prevoznik Flydubai bo neposredno v Dubaj letel trikrat tedensko, tudi pozimi, tako da v Fraportu Slovenija računajo, da bo linija celoletna.

Direktor prodaje za trge Latinske Amerike in poslovnega razvoja pri Iberii Victor Moneo je poudaril, da je vzpostavitev nove linije vedno vznemirljiva, a v trenutnih razmerah, ko se svet sooča s koronavirusom, je to resnično razlog za praznovanje.

Moneo je spomnil, da je bila Iberia v začetku lanskega leta neustavljiva, vzpostavljala je nove linije, izboljševala je letala, nato pa se je kar naenkrat, tako rekoč čez noč, zaradi koronavirusa svet ustavil. "Nihče ni predvidel tako črnega scenarija," je dejal in izpostavil svetlo plat. Iberia je namreč v zadnjih mesecih pokazala, da se je zmožna prilagoditi hitro spreminjajočemu okolju, odlikujeta jo fleksibilnost in agilnost.

Iberia se je pripravila na okrevanje dejavnosti potovanj, kar se kaže v poletni sezoni, ko odpira nove destinacije, ljubljanska je 114. Ljubljana je po njegovih besedah posebna, saj je prva destinacija, ki so jo izbrali s pomočjo sledilcev na socialnih omrežjih. Moneo je Ljubljano označil kot zeleno destinacijo z bogato dediščino in kulturo ter odlično kuhinjo. Cene povratnih vozovnic v Madrid se začenjajo pri 115 evrih.

Novega prevoznika na ljubljanskem letališču so veseli tudi v Slovenski turistični organizaciji (STO). Kot je dejal vodja predstavništva STO Italija Aljoša Ota, so namreč nove linije tiste, ki lahko prinesejo nov zagon slovenskemu turizmu.

V preteklosti sta v Španijo letela zdaj propadla Adria Airways, ki je izvajala lete v Madrid in Barcelono, ter nizkocenovni prevoznik Vueling, ki je poleti 2010 letel v katalonsko prestolnico.