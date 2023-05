Vrhunska stanovanja na eni izmed najbolj idiličnih lokacij v Sloveniji

Očarljivo alpsko mestece, ki v vsakem letnem času izstopa s svojimi dih jemajočimi razgledi na Julijske Alpe in smaragdno reko Sočo, je izhodiščna točka vseh ljubiteljev pohodništva in različnih športnih aktivnosti. Bovec je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Sloveniji, ki ponuja neverjetne naravne lepote, široko paleto aktivnosti in najrazličnejše kulturne izkušnje. Z nakupom apartmajev Biseri Soče imate bivanje v neokrnjeni naravi na dosegu roke v vsakem trenutku. Nakup novogradnje v objemu gora je izjemno redka priložnost, ki je ne gre zamuditi.

Foto: Stoja Trade

Dolina Soče in njeni kraji ponujajo nešteto možnosti za aktivno preživljanje dopusta v naravi, obenem pa ohranjajo svojo kulturno in zgodovinsko dediščino. S slikovito okolico, ki jo krasijo visoki vrhovi Julijskih Alp, kristalno čista reka Soča in številne naravne znamenitosti, Bovec ponuja neštete možnosti za aktivno preživljanje dopusta. Bovec je znan kot eno najboljših mest v Evropi za rafting, med priljubljenimi aktivnostmi so še pohodništvo, kolesarjenje, kajak, kanjoning, hydrospeed, plezanje, jadralno padalstvo, zmajarstvo in zipline. Bovec je odlično izhodišče za raziskovanje okoliških gora, jezer in sotesk, med drugim Mangarta, Krnskih jezer, Triglava ter sotesk in slapov reke Soče.

Rafting na Soči je ena izmed najbolj priljubljenih adrenalinskih aktivnosti v Sloveniji. Raftamo lahko po različnih težavnostnih stopnjah, od lahkotnih družinskih tur do zahtevnih in adrenalinskih odsekov, primernih za izkušene rafting navdušence. Foto: Shutterstock

Kot kulturni biser doline Soče izstopa Kobarid, ki je od Bovca oddaljen manj kot pol ure vožnje. Pohvali se lahko z bogato zgodovino, tudi muzejem prve svetovne vojne, ki je posvečen dogajanju na soški fronti in v katerem se lahko seznanite s kulturno dediščino tega območja. Kobarid je znan tudi po svoji kulinarični ponudbi, ki se uvršča na lestvice svetovnega kulinaričnega zemljevida. Med drugim ima v Kobaridu restavracijo svetovno znana kuharska mojstrica Ana Roš.

Le 35 kilometrov iz Bovca, v Tolminu, je središče festivalnega dogajanja v dolini Soče. Vsako poletje so tu številni glasbeni festivali, ki privabijo na tisoče obiskovalcev z vsega sveta.

Izberite si svoj kotiček ob vznožju Julijskih Alp. Polovica apartmajev je že razprodana, še vedno pa lahko preverite ponudbo in poiščete najboljšo možnost zase. Dvosobni apartma v neposredni bližini Kanina je na voljo od 224.755 evrov in z 22-odstotnim DDV.

Vaš novi dom v neokrnjeni naravi soške doline

Razkošni apartmaji v objemu gora ponujajo popolno kombinacijo prestižnega bivanja in sprostitve v neokrnjeni naravi. Apartmaji imajo odprte poglede na slikovito okolico.

Lokacija apartmajev je edinstvena, saj je v zelenem okolju Bovca, tik ob vznožju Kanina, ter ponuja čudovite razglede na okoliške gore in neokrnjeno naravo soške doline. Mirna okolica je popoln kraj za vse, ki si želijo sprostitve. Obenem ponuja možnost za številne športne aktivnosti, ki navdušijo tako ljubitelje pohodništva in kolesarjenja kot najbolj strastne adrenalinske navdušence.

Apartmaji Biseri Soče so umeščeni v neokrnjeno naravo soške doline. Foto: Stoja Trade

Prostorni apartmaji so zasnovani s poudarkom na udobju in razkošju. Vsaka enota ima veliko teraso z možnostjo postavitve masažne kadi, kar je zagotovo neprecenljiv dodatek, ko gre za sprostitev in obenem uživanje v čudovitem razgledu. Tloris je skrbno zasnovan, uporabljeni materiali so kakovostni in omogočajo udobja na najvišji ravni. Apartmaji so del poslovno-apartmajske stavbe, v pritličju bodo namreč prodajalne, kar jim daje dodatno prednost, saj so vse potrebščine le nekaj korakov stran.

Donosna naložba z visokim potencialom za rast

Nakup apartmajev Biseri Soče je tudi donosna naložba, če želite svoj denar vložiti v nepremičnine z visokim potencialom za rast in donosnost. V času neuporabe apartma lahko oddajate, saj je povpraševanje po turističnih nastanitvah v Bovcu veliko in traja vse leto. Nakup apartmaja je zato dolgoročna naložba z visoko donosnostjo.

Na podlagi izračuna informativnega značaja, ki temelji na vzorcu več ponudnikov v Bovcu, je donosnost naložbe v apartma za od dve do štiri osebe 10,6-odstotna, kar znaša 24.090 evrov letnega dobička. Donosnost naložbe v apartma za od štiri do šest oseb je 12,7-odstotna, kar pomeni 36.135 evrov letnega dobička. Pri izračunu smo upoštevali ceno najema apartmaja 55 evrov za osebo na noč, 50-odstotno letno stopnjo zasedenosti in 40 odstotkov stroškov za celotno upravljanje nastanitve.

Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 49,9 do 102,40 kvadratnega metra neto površin. Za vse, ki imate radi velike zunanje lastniške površine, apartmaji omogočajo dovolj velike terase. Za udobje stanovalcev so v stavbi na voljo tudi prostor za shranjevanje smuči, koles in parkirišča. Stavba je zasnovana tako, da zagotavlja popolno udobje in varnost. Ne oklevajte, izkoristite priložnost in postanite lastnik enega od prekrasnih apartmajev Biseri Soče. Preverite ponudbo apartmajev.

Apartmaji so v fazi gradnje:

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Na dosegu so priljubljene turistične destinacije

Apartmaji Biseri Soče so iz Ljubljane oddaljeni dve uri vožnje. V dobrih dveh urah z avtom ste tudi na priljubljenih turističnih destinacijah tako v Sloveniji kot v Italiji in Avstriji. Dovolj blizu za enodnevni izlet so Blejsko in Bohinjsko jezero, Trst in Videm.

Videm so najpomembnejše mesto v zgodovinski regiji Furlaniji in ima številne znamenitosti, ki so vredne ogleda. Foto: Stoja Trade

V bližini so nekatere najboljše smučarske proge, kot so Kanin, Trbiž, Kranjska Gora, Piancavallo, Nassfeld, Sella Nevea in Vogel. V neposredni bližini stavbe je tudi golf igrišče.

Smučišče Kanin, ki je najvišje smučišče v Sloveniji, je od Biserov Soče oddaljeno le pet minut. Foto: Stoja Trade