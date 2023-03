Vozniku ukradli vozilo: tako je dosegel svojo pravico

Nepredvidljivi in neprijetni dogodki se lahko zgodijo tako rekoč na vsakem koraku. Tudi v prometu, na cestah. Tudi najprevidnejšim voznikom se lahko zelo hitro zgodi nesreča ali pa morda prekoračitev hitrosti, mimogrede lahko prevozite kakšen znak ali storite kakšen drug prekršek, pa naj bo to namerno ali nenamerno. Zato so kazni, izrečene v prometu, pogoste. V prometu smo vsakodnevno udeleženi kot voznik, sovoznik ali potnik. Nesreče se lahko zgodijo tako poklicnim voznikom kot tudi tistim, ki se v dnevnih konicah vozite v službo ali po drugih opravkih. Vse to lahko za voznike predstavlja veliko obveznosti z reševanjem nastalega položaja. Številni pripetljaji v prometu v Sloveniji ali tujini zahtevajo pravno pomoč . Kako si pri tem pomagati?

Kaj lahko storite, če so vam izdali plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti, vi pa se s tem ne strinjate, saj je vozilo vozil nekdo drug? Kaj storiti, če morate zaradi prometne nezgode, ki ste jo povzročili, dokazovati svojo nedolžnost, kar vas lahko stane celo premoženje?

V podobnih in številnih drugih primerih, kot so ugovori na izrečeno kazen za kazni v prometu tako v Sloveniji kot tudi v EU, ugovori na odvzem vozniškega dovoljenja ter možnost uveljavljana odškodnine v primeru nesreče, se bo za več kot koristno izkazalo zavarovanje pravne zaščite Zavarovalnice ARAG, ki je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa po ugodni ceni omogoča uresničitev največje pravne varnosti.

Zavarovanje namesto visokih izdatkov

Ko se znajdete v položaju, ki od vas zahteva, da poiščete pomoč odvetnika, vas lahko kar stisne pri srcu, saj se zavedate, kako hudo finančno breme vas lahko doleti. Breme je lahko tako veliko, da je ogrožen vaš ustaljen življenjski slog. Že samo 30-minutni uvodni pravni posvet z odvetnikom lahko stane do 60 evrov, urne postavke pa lahko znašajo od 120 do 200 evrov in več, če gre za specializiranega odvetnika. Vsi vemo, da so odvetniški, sodni stroški in stroški izvedencev visoki. Ko potrebujete pravno pomoč, imate v osnovi dve možnosti: lahko najamete posojilo oziroma porabite vse prihranke ali pa sklenete zavarovanje ARAG in stroške prepustite zavarovalnici.

Spoznajte primer zavarovanca Zavarovalnice ARAG Zavarovancu Zavarovalnice ARAG so ukradli vozilo, čeprav je svoje vozilo zaklenil in aktiviral alarmno napravo. Na zavarovalnico je vložil zahtevek za odškodnino iz naslova kasko zavarovanja, a je od zavarovalnice prejel odklonilno stališče. S pomočjo odvetnika se je na odločitev zavarovalnice pritožil.

Kako do pravne zaščite v prometu?

Verjetnost, da bo vsakdo kdaj potreboval zavarovanje pravne zaščite, je zelo velika. Tudi če ste najbolj pozorni, se lahko na cesti zgodijo številni neprijetni dogodki, ki bodo od vas zahtevali strokovno odvetniško pomoč. Takrat vam je lahko v veliko pomoč ARAG-ova pravna zaščita s paketom PROMET, ki vam ponuja pravno zaščito vozil in voznika.

Pravna zaščita v prometu vam pride prav v različnih prometnih položajih. Z ARAG-ovim paketom PROMET dobite pravno zaščito vozil in voznika.

Če izberete paket PROMET, boste:

zaščitili sebe in svojo družino,

uveljavljali svojo pravico glede svojega vozila (pri zavarovalnici, na servisu, v avtohiši …) in to bo plačala Zavarovalnica ARAG,

uveljavljali odškodnino za svojo poškodbo v prometni nesreči,

pridobili zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, če boste povzročili nesrečo ali naredili prometni prekršek.

Predstavljamo vam še nekaj drugih primerov, kako so pri Zavarovalnici ARAG pomagali svojim strankam. Kazen za prehitro vožnjo Zavarovalca Zavarovalnice ARAG so policisti ujeli pri prehitri vožnji ter mu izrekli denarno kazen in kazenske točke. Z izrečenimi kazenskimi točkami je dosegel 18 točk, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je zavarovalec poklicni voznik, je odvetnik vložil vlogo za odlog odvzema vozniškega dovoljenja in bil uspešen. Prekršek Zavarovalec je domnevno izsilil prednost drugemu vozniku. Bil je kaznovan z denarno kaznijo. Odvetnik je bil uspešen s pritožbo in zavarovalcu je bil izrečen le opomin ter naloženo plačilo stroškov postopka. Prekršek v Avstriji V Avstriji so ustavili voznika tovornega vozila, ki je prevažal ADR-blago. Po pregledu so policisti ugotovili, da za ADR-blago nima ustrezne dokumentacije. Izdali so mu obvestilo o prekršku in vabilo na zaslišanje, ki bo v Avstriji. Podjetje, pri katerem je voznik zaposlen, se je obrnilo na Zavarovalnico ARAG, ta pa je zadevo nemudoma predala v reševanje odvetniku v Avstriji, ki bo zastopal voznika v postopku V vseh primerih so zavarovalci izkoristili pravno pomoč Zavarovalnice ARAG, ki jim je v okviru paketa PROMET ponudila zastopanje v posameznih postopkih.

Kako uporabiti zavarovanje pravne zaščite?

Kadarkoli imate pravno težavo, se obrnite na ARAG ali preverite ARAG-ov Spletni pravni center, v katerem lahko poiščete rešitev za svojo težavo. Za brezplačni nasvet vam pri Zavarovalnici ARAG posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih.

ARAG plača stroške sodnih taks in izvedencev ter druge stroške. Ko je zavarovalni primer končan, ARAG plača tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, Zavarovalnica ARAG – paket PROMET bo krila naslednje: odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

sodne stroške,

polog varščine do sto tisoč evrov,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

stroške prič in tolmačev,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani,

dodatne materialne stroške,

potne stroške za sojenje v tujini. CENA: 11,99 evra/posameznika za paket. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

ARAG je ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu.

Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogoča uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70 tisoč zadovoljnih strank.

Zavarovanje pravne zaščite je za Zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Promet dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Služba

Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?