Vlada za nadzornika SDH predlaga Ivana Simiča in Boža Emeršiča

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila predlagati državnemu zboru, da v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) za mandatno obdobje petih let imenuje Boža Emeršiča in Ivana Simiča. Končno besedo o imenovanju bo imel DZ.

Ker dvema članoma nadzornega sveta SDH Damjanu Beliču in Dušku Kosu 16. julija 2020 poteče mandat, so na ministrstvu za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj, pripravili javni poziv.

Nanj se je najprej prijavilo 22 kandidatov, a strokovna komisija ministru ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov. Zato so objavili dodaten poziv, na katerega je prispelo še 17 prijav. Strokovna komisija je združila ocene kandidatov iz prvega predloga ministru s kandidati, ki jih je pridobila in ocenila na podlagi dodatnega poziva. Soglasno je oblikovala predlog šestih kandidatov in ga po pridobitvi vseh potrebnih potrdil kandidatov izročila ministru.

Ministrstvo za finance je predlog strokovne komisije skrbno proučilo in odločilo, da vladi predlaga dva kandidata iz predloga strokovne komisije, in sicer Boža Emeršiča in Ivana Simiča. Vlada je predlog ministrstva potrdila.

Emeršič je sicer nekdanji dolgoletni predsednik uprave zavarovalnice Grawe, v obdobju ministrovanja Andreja Bertonclja pa je nekaj časa služboval tudi na finančnem ministrstvu. Simič pa je davčni strokovnjak, nekdanji prvi mož takrat še davčne uprave, v zadnjem obdobju pa je aktiven tudi v svetovalni skupini vlade za pripravo protikoronskih ukrepov in vodi strateški svet za debirokratizacijo, navaja STA.

Člane nadzornega sveta SDH imenuje Državni zbor na predlog vlade. Državni zbor daje soglasje k predlogu vlade in ga ne more spreminjati. Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve, so še sporočili z vlade.